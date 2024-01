A Visco il 25 gennaio simulazione di incidente con IT-alert

Si fingerà incidente in stabilimento industriale Trieste

Giovedì 25 gennaio in Friuli Venezia Giulia si testerà la messaggistica di allertamento alla popolazione per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale. L’impianto prescelto per il test di esercitazione è il deposito di prodotti petroliferi in Comune di Visco (Udine).

Lo ha reso noto l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

“Dopo la fase di test tecnologici che si è conclusa lo scorso 13 ottobre 2023 coinvolgendo tutte le Regioni e Province autonome italiane, la sperimentazione di IT-alert – ha rilevato Riccardi – prosegue. Se l’esito sarà positivo, il sistema potrà diventare operativo ed essere impiegato per diverse tipologie di rischio. Si tratta di un vero e proprio allenamento per la popolazione che ci permetterà di alzare ulteriormente la guardia di fronte a ipotetiche eventuali calamità”.

“La simulazione del 25 gennaio – ha spiegato l’assessore – ha un duplice obiettivo: da un lato sperimentare l’utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall’altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato”.

Il testo della notifica che la popolazione presente in una circonferenza di raggio 2 km dall’impianto riceverà sul telefonino sarà il seguente: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Essendo una fase di sperimentazione – va ribadito – il messaggio sarà riferito a uno scenario esercitativo di test e non a un reale incidente in impianto, per cui non dovrà sorgere nei riceventi alcuna preoccupazione. Il cellulare emanerà un avviso acustico fino alla lettura del messaggio da parte dell’utente che sarà di seguito invitato alla compilazione di un questionario anonimo online, utile strumento per la verifica ed eventuale miglioramento del funzionamento del sistema.