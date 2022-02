After Love (2022): Trailer ITA del Film di Aleem Khan – HD

Guarda il Trailer Italiano di”AFTER LOVE” il film diretto da Aleem Khan, acclamato come uno dei migliori film inglesi dell’anno e vincitore di sei British Independent Film Awards

#filmalcinemaFebbraio2022 #soloinsala #soloalcinema

Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx

e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche.

Diretto da: Aleem Khan

Cast: Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Talid Ariss, Nasser Memarzia, Sudha Bhuchar, Nisha Chadha, Jabeen Butt, Subika Anwar-Khan, Elijah Braik, Adam Karim e Narayan David Hecter

#AfterLove in uscita in tutti i cinema italiani dal 10 febbraio 2022.

La trama, la recensione e altri video del film After Love: http://tiny.cc/ox0ouz

After Love ha per protagonista Mary, felicemente sposata con un uomo musulmano e convertita all’Islam. Quando all’improvviso resta vedova, Mary scopre per caso che il marito aveva una relazione segreta con un’altra donna in Francia, dov’era spesso per lavoro: la sconvolgente rivelazione la spinge ad andare a conoscere la sua rivale, ma una serie di colpi di scena cambierà per sempre la vita di entrambe…

Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/

Seguici su Facebook: http://tiny.cc/p4dwtz

Seguici su Instagram: http://tiny.cc/q4dwtz

Seguici su Twitter: http://tiny.cc/r4dwtz

#ComingSoon

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le Interviste Esclusive agli Attori del momento, le Videorecensioni, le immagini dai Backstage e le Clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.

ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: Digital video, Serie TV, Musica, TV e Streaming.

Per tutti gli aggiornamenti sui Trailer in Italiano dei film in uscita al cinema guarda qui: http://tiny.cc/4ghmuz

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://tiny.cc/l7ukuz