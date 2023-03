Martedì 14 marzo sul grande schermo del Visionario AKIRA

Torna al cinema, a 35 anni dalla sua prima uscita nelle sale, Akira di Katsuhiro Ôtomo, film che ha rivoluzionato la percezione degli anime in tutto il mondo occidentale. Unanimemente considerato un capolavoro e inserito da Empire Magazine tra i 100 migliori film in lingua straniera della storia del cinema, Akira è diretto da uno dei maestri indiscussi del cinema d’animazione e del fumetto giapponese. Secondo appuntamento della rassegna Happy Birthday Far East Film!, che celebra il FEFF 25 e la bellezza del cinema orientale, il film sarà in programma al Visionario martedì 14 marzo alle ore 20.00 in versione originale con sottotitoli in italiano.

Akira è ambientato nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira…

La prevendita dei biglietti (intero €10, ridotto €8) è attiva online sul sito www.visionario.movie e presso la cassa del cinema Visionario. Akira sarà in programma al Visionario anche mercoledì 15 marzo alle ore 21.25 in versione doppiata italiana.