Al Cinema BEETLEJUICE di Tim Burton in versione originale

Cosa può fare una coppia di fantasmi quando la loro bella villa nel New England viene comprata da una coppia di newyorkesi alla moda? Pronunciare il suo nome tre volte e assoldare Beetlejuice, un fantasma “bio-esorcista”, per spaventare gli intrusi!

A 35 anni di distanza dalla sua uscita in sala (era il 1988), torna sul grande schermo solo per tre giorni – al Visionario dal 23 al 25 ottobre in versione originale con sottotitoli italiani – BEETLEJUICE, la commedia horror che ha fatto scoprire Tim Burton al grande pubblico, con protagonisti uno strepitoso Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder.

Un film cult ancora oggi amatissimo e di cui è stato finalmente confermato un sequel: il progetto di Beetlejuice 2 vedrà ancora una volta Tim Burton alla regia e il ritorno di Michael Keaton e Winona Ryder (con la new entry Jenna Ortega, protagonista della serie Wednesday).

La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso la cassa del cinema Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.