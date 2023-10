Cosa controllare prima di acquistare una moto usata

Acquistare una moto o uno scooter di seconda mano è complicato, se non si hanno buone conoscenze meccaniche e di elettronica. In questo articolo vogliamo proporvi alcuni consigli per valutare cautamente le condizioni del motociclo, capirne il valore e notare potenziali pericoli.

Non comprate se troppo distante

In primo luogo, evitate di cercare moto in vendita troppo lontane dal vostro luogo di residenza. Dopo un lungo viaggio vi ritroverete stanchi, meno attenti e con meno potere di contrattazione, poiché lontani da casa e desiderosi di ripartire al più presto. Inoltre, acquistando vicino a dove vivete, si può chiedere cortesemente al venditore di far visionare il motoveicolo al proprio meccanico di fiducia, in modo da verificarne con certezza le condizioni.

Non è tutto oro quel che luccica

Il famoso proverbio può aiutare a individuare eventuali truffe e ritocchi. Se il prezzo sembra troppo bello per essere vero, probabilmente c’è qualcosa che non quadra. Lo stesso vale nel caso di riverniciature recenti, parziali e non, che potrebbero indicare un tentativo di nascondere danni recenti o problemi difficili da riparare.

Nel caso notiate sostituzioni meccaniche, o leggeri danni alla carrozzeria, indagate per capire se siano dovute a cadute o incidenti, poiché questo potrebbe essere segno di altri danni, magari al telaio, meno visibili.

Stato di usura di pignone, catena e corona

Il gruppo del cambio viene rimpiazzato circa ogni trentamila chilometri ed è la prima cosa che potete controllare facilmente, anche senza esperienza in campo meccanico.

Osservate attentamente i denti, le maglie della catena e se ha molto gioco; un’usura accentuata è un segno che presto andranno cambiati. È bene effettuare una ricerca dei prezzi e costo della manodopera.

Perdite d’olio o acido

Controllate i paraoli delle forcelle e, se possibile, completate un paio di “pompate” in movimento per notare se ci sono fuoriuscite di olio e allo stesso tempo verificare la solidità delle sospensioni. Infine ispezionate la batteria, poiché se è vecchia potrebbe avere perdite d’acido, e date un’occhiata ai morsetti per notare eventuali danni o macchie biancastre.

Dischi e pastiglie dei freni

Semplice da verificare in pochi istanti è la condizione di pastiglie e dischi dei freni. Non ci si può aspettare che siano nuove di zecca, ma nemmeno che siano rovinate e mal tenute. Verificate che le pastiglie siano consumate in modo omogeneo e che i dischi siano dritti, senza graffi o indentature evidenti; uno scalino o una riga profonda nel disco può essere costosa da riparare ed essere segno di ulteriori problemi.

Accensione e rombo del motore

Più difficili da notare sono i “rumorini” del motore che potrebbero indicare qualche guasto. Cercate di accendere la moto e ascoltare attentamente: rumori metallici e ticchettii regolari sono segnali d’allarme per le condizioni di catena e valvole, entrambe elementi molto dispendiosi da aggiustare o rimpiazzare.

Documenti in regola

Può sembrare banale, ma la prima e fondamentale regola per comprare una moto usata è controllare il libretto di circolazione: verificate i dati prestando particolare attenzione alla dimensione delle gomme, visionate i dettagli delle revisioni e per finire confermate che il numero di proprietari corrisponda con le informazioni fornite dal venditore.

Foto di Gijs Coolen su Unsplash