Luna Park a Udine dal 28 ottobre al 19 novembre 2023

Torna il Luna Park, un classico appuntamento per giovani e famiglie dell’autunno nella città di Udine. Quest’anno le giostre torneranno in Giardin Grande, dopo la parentesi del 2022 in cui avevano occupato l’area esterna dello stadio Friuli.

La piazza ospiterà il Luna park dal 28 di ottobre al 19 di novembre e sarà occupata nella sua interezza, fatta eccezione per le zone erbose, che, per essere preservate, non possono essere sfruttate per accogliere le attrazioni. Le giostre, compresi i padiglioni dolciari, saranno circa 60, con un aumento di presenze rispetto al 2021, ultimo anno in cui la manifestazione è stata ospitata in piazza Primo maggio, quando si contavano circa 40 attrazioni. Il ritorno in Giardin Grande è dovuto all’incompatibilità tra il calendario della manifestazione e quello delle partite del campionato di Serie A che vedrà impegnato l’Udinese Calcio.

Piazza Primo maggio subirà perciò delle modifiche alla circolazione dei mezzi fino al 20 di novembre, entro cui sarà eseguito lo smontaggio delle strutture. Non si potrà parcheggiare, divieto valido per ogni categoria di veicolo, in tutte le aree di sosta adiacenti all’ellisse centrale, in particolare dal lato sponda Liceo Classico Stellini, nonché sul lato della piazza che costeggia i giardini Loris Fortuna. Sarà però preservata un’area di parcheggio nel lato di sud-est della piazza. Su tutto il percorso, evidenziato dove necessario da transenne, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.