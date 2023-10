Offerte lavoro: con la Fiera del Lavoro Alig 10-11 novembre, 93 aziende per 1380 posti

Non sono mai state così tante le aziende presenti alla Fiera del Lavoro Alig che, per la 19^ edizione, segna nuovi primati con 93 imprese partecipanti, +16% rispetto alle 80 dell’edizione 2022, e la partecipazione di nuove grandi multinazionali che arriveranno in Fvg per i colloqui. Sul piatto, 1380 posti di lavoro, segnando un incremento del 55% rispetto al 2022 e un numero più che raddoppiato rispetto ai 490 dell’edizione 2021.

Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), la Fiera del Lavoro 2023 è stata presentata oggi a Udine in Palazzo Antonini Maseri alla presenza di Roberto Pinton, Magnifico Rettore dell’Università di Udine, Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine e Nicola Manfren, Direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Regione Fvg.

La Fiera Alig si riconferma ancora una volta l’evento più importante del nordest per l’incontro tra domanda e offerta occupazionale, capace di attirare anche i player esteri, l’unica ad avvenire, per il terzo anno consecutivo, sia in modalità digital, sia in presenza.

“Siamo lieti che quest’anno ben 93 società abbiamo scelto il nostro evento per le loro attività di reclutamento – hacommentatoMarco Sartor, Presidente Alig e Delegato del Rettore a placement e rapporti con le imprese – Dimostra la qualità di questa iniziativa, ma ancor più il valore dei nostri giovani che sono contesi da aziende locali, ma anche da realtà internazionali basate in Stati Uniti, Danimarca, Francia, Austria. Queste realtà straniere verranno per la Fiera del Lavoro Alig a Udine consapevoli dell’alto profilo dei nostri studenti e laureati”.

Le multinazionali presenti

L’Orèal Groupe, leader globale per i prodotti di bellezza, con 35 marchi commercializzati in molteplici canali distributivi in 150 paesi sotto lo slogan “Creiamo la bellezza che muove il mondo”. Ernst&Young, una delle multinazionali specializzate in consulenza direzionale, strategica, tributaria, tecnologica, e di revisione più importanti al mondo con 312 mila persone oltre 150 paesi. Gruppo Nestlé, una delle aziende più noti al mondo, attiva dal 1866 e presente, con oltre 2000 marchi tra globali e locali, in 187 Paesi.

BAT, una delle principali aziende mondiali del settore del tabacco, impegnata nella produzione e commercializzazione di sigarette e prodotti alternativi.

Amazon, l’azienda di commercio elettronico statunitense, da anni la più grande internet company del mondo.

Novo Dirsk ritorna alla Fiera del Lavoro per il secondo anno consecutivo: è la multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico, specializzata nella cura del diabete, come anche dei disturbi della crescita e della terapia ormonale sostitutiva. È il produttore del 49% dell’insulina globale.

I posti di lavoro e le discipline

Come ogni edizione, ogni azienda partecipante è chiamata a esplicitare quante posizioni aperte mette a disposizione dei candidati e anche di quali macro aree di interesse: non solo ingegneria o informatica, ma anche scienze umanistiche, giurisprudenza ed. economia.

In tutto, per questa edizione, i posti di lavoro totali sono 1380, un numero davvero altissimo.

Le discipline più ricercate sono ingegneria (83% delle aziende presenti alla fiera hanno posizioni aperte per loro), scienze matematiche, informatiche e fisiche (71%), area economica (67%), lingue, comunicazione e formazione (31%), area giuridica (29%), area umanistica (19%), area medica (8%), scienze agrarie, ambientali e animali (8%).

“Il nostro Ateneo da tempo è attivo con una serie molto diversificata di azioni a sostegno dell’occupazione dei nostri giovani, che spaziano da iniziative dedicate agli studenti ancora in corso fino a quelle destinate ai neo-laureati o a coloro che devono re-inserirsi nel mondo del lavoro. – sottolinea Pinton – Questo impegno, chiaramente riconosciuto dai dati occupazionali a livello nazionale, è possibile anche grazie al costante dialogo e alla fattiva collaborazione con il mondo economico-produttivo e le Istituzioni. L’opera di Alig, una delle associazioni di alunni più attiva dell’Ateneo, si inserisce in modo coordinato all’interno di questo piano offrendo a laureati di ogni disciplina un momento di confronto con una moltitudine di realtà aziendali e offrendo, quindi, loro ulteriori importanti opportunità occupazionali”.

“La Fiera del Lavoro FVG, organizzata da Alig, come di consueto, anche quest’anno viene ospitata dalla città di Udine e sono lieto di concedere il patrocinio del Comune – ha commentato il Sindaco De Toni – La Fiera del Lavoro è un momento molto importante di incontro e dialogo per i nostri studenti e laureati, che hanno la possibilità di entrare in contatto in maniera diretta con importanti realtà produttive del territorio regionale e non solo. Sostenendo questa iniziativa con orgoglio, voglio ricordare che l’istruzione, la formazione specialistica e l’occupazione tra gli under 35 giocano oggi e giocheranno necessariamente in futuro un ruolo centrale nel futuro della nostra città e del nostro territorio.”



La Fiera del lavoro online

Continua per il terzo anno consecutivo la doppia opportunità tra colloqui online e in presenza: venerdì 10 novembre è la giornata riservata ai colloqui virtuali per venire incontro alle preferenze di alcune imprese e dei candidati con profili più maturi che preferiscono la maggiore riservatezza garantita dalla soluzione online. Dalla giornata di oggi, giovedì 26 ottobre, è possibile registrarsi sul sito www.alig.it e aricare il proprio CV sul portale, selezionando le aziende di interesse che, una volta effettuata una preselezione delle candidature, incontreranno privatamente ogni singolo candidato dalle ore 9 del 10 novembre, con il supporto dello Staff ALIg.

La Fiera del lavoro in presenza

Sabato 11 si torna in presenza con gli incontri one-to-one e i talk show al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sul sito ALIg è disponibile un apposito form di registrazione: in questo caso i colloqui sono liberi e avranno accesso agli incontri tutte le persone registrate, senza alcuna preselezione.

Si inizia alle 12.30 nel foyer e nelle gallerie del teatro con incontri one to one tra aziende e candidati, con il servizio gratuito di correzione multilingua dei curriculum e con il servizio gratuito offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il cv.

“La Regione da diversi anni sostiene questa iniziativa che è stata capace in 19 edizioni di offrire migliaia di opportunità a studenti universitari e laureati – ha sottolineato Nicola Manfren – Come ha ricordato anche l’Assessore Rosolen recentemente Alig è stato il capostipite di una tipologia di iniziative che, seppur rivolte a volte a target diversi e agita con modalità differenti, hanno trovato soprattutto negli ultimi anni un forte sviluppo da parte dell’amministrazione regionale. Mi riferisco in particolare ai recruiting organizzati su tutto il territorio regionale che quest’anno dovrebbero attestarsi a circa 30 iniziative.”

Sabato 11 novembre: il programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

“L’intelligenza artificiale e la gestione d’impresa.” – il talk show alle 17

Moderati dal vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, sul palco Claudio Cisilino, EVP Operations Strategy and Innovation do Fincantieri, Gian Luca Foresti, Direttore Master in Intelligence dell’Università di Udine, Roberto Siagri, Imprenditore e CEO di Rotonium, Nicola Gerussi, Director Analytics & Insights Media Europe di P&G.

Intervista al regista Gabriele Salvatores

Il regista italiano sale sul palco del Giovanni da Udine per incontrare il pubblico: con il suo capolavoro

del 1991 “Mediterraneo” si è aggiudicato il premio Oscar come migliore film in lingua straniera, ma Salvatores ha firmato moltissimi film di successo, ci cui ben sei girati in Friuli-Venezia Giulia, tra cui l’ultimissimo realizzato quest’estate a Trieste col titolo “Napoli-New York”.

Happy hour alle 19:30

Alle 19:30 è previsto un happy hour per consentire un incontro informale tra candidati e aziende. Si degusteranno prodotti enogastronomici friulani per promuovere le produzioni regionali.

Premio “ALig ti fa volare sulle Dolomiti”

Dopo il successo dell’anno scorso, Alig premia i partecipanti alla Fiera del Lavoro con la collaborazione delle azinede: ognuna delle 93 presenti, infatti, selezionerà un candidato che è distinto per il proprio CV o per il colloquio sostenuto. In premio, un giro in elicottero sulle Dolomiti partendo da Sappada.

Tutte le aziende partecipanti

ABS, Acegas, AFG Packaging, Albatross Wellness, ALDI, Alfa Sistemi, Ali energia, Alifax, ALIG, Amazon Logistics, Arkimede, ASEM, auxiell, AWM, BAT, Biofarma Group, Bluenergy, Bosch Freud, Brovedani Group, Burgo Group S.p.A. – Mosaico S.p.A., Calligaris, Civibank, Cluster Reply, Codognotto Group, Dal Ben, Danieli, De’Longhi Group, Deloitte, DEM spa, Despar, Digitalizza srl

Electrolux Professional, Eurofunk Kappacher GmbH, Eurotech, EY, Faber Italy, Fantoni, FINCANTIERI, Friul Intagli Idustries, Friuli Coram srl, Generali, GLP, GREEN TEAM INTERNATIONAL, Gruppo Chiurlo, Gruppo Luci (Gesteco), Gruppo Nestlé, Gruppo Pittini, Idealservice, Inglass SPA – Oerlikon, Intertek Italia, Kitochainitalia, KPMG, La Cisa Trasporti Industriali Srl, L’Orèal, Lamitex, Leonardo, Lidl Italia, LIMA CORPORATE, Mabi, Marelli Automotive,

MEP, Methode (ex Synthese), Metrikasgr, Midolini, M.M. (mm grigliati), Modine, Novo Nordisk A/S, Parco austriaco (Lakeside Park), Pietro Rosa TBM, Pixartprinting, PMP Pro-Mec, Pratika srl, Quin, Regione Fvg, RHOSS SPA, Robor, Roncadin, Servizi CGN, SKIDATA GmbH, Sisecam, SMC Treviso, SMS Group, Stroili Oro, Studio BRC Associati, Taghleef Industries, Team Eures Flanders – VDAB International (BELGIO), Tecnest, Tecnocom, Thermokey, u-blox Italia , UMANA, Vega srl, Vetri Speciali S.p.A., Workindenmark.