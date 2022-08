Alessandra Amoroso e 50 Cent a Jesolo

Due nuovi straordinari annunci nell’autunno musicale del Palazzo del Turismo di Jesolo. Ai già annunciati Marracash e Biagio Antonacci si aggiunge oggi un autentico gigante del rap mondiale, il grande 50 Cent, fra gli artisti più famosi del pianeta, universalmente riconosciuto. Il rapper sarà sul palco di Jesolo domenica 23 ottobre 2022, il giorno dopo La data che terrà al Forum di Milano, andata sold out in brevissimo tempo. Il secondo odierno annuncio riguarda invece una delle voci femminili più amate dal pubblico italiano, Alessandra Amoroso, che ha scelto Jesolo per l’attesa data zero del suo nuovo tour nei palazzetti dal titolo “Tutto Accade Tour”, in programma sabato 26 novembre 2022.

I biglietti per il concerto di 50 Cent saranno in vendita a partire dalle 10.00 di domani, mercoledì 31 agosto, sul circuito Ticketone. I biglietti per il concerto di Alessandra Amoroso saranno disponibili già dalle 16.00 di oggi sui circuiti Ticketone e Ticketomaster. Entrambi concerti, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, inizieranno alle 21.00. Tutte le informazioni, i prezzi e i punti vendita su www.azalea.it .

50 Cent, pseudonimo di Curtis James Jackson III (New York, 6 luglio 1975), è un rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense capace di vendere oltre 30 milioni di dischi in carriera. È diventato famoso dopo l’uscita dei suoi album “Get Rich or Die Tryin’” (2003) e “The Massacre” (2005), tramite le etichette discografiche di Eminem e Dr. Dre, Shady Records ed Aftermath, sussidiarie della Interscope Records di Jimmy Iovine. Il suo successo internazionale è dovuto in primo luogo alle sue vicende personali e al suo passato difficile, ma anche all’immagine tipicamente “gangsta”. Spesso il nome del rapper è associato a quello del suo gruppo, la G-Unit, composta da Tony Yayo, Lloyd Banks, 50 Cent e in precedenza anche Young Buck e The Game. Nel 2014, durante il festival Summer Jam la G-Unit si riunisce nuovamente con tutti i componenti tranne The Game. È anche un attivo produttore di album hip hop, essendo alla guida dell’etichetta G-Unit Records, fra le più importanti al mondo, attiva anche nella produzione di film e abbigliamento. 50 Cent ha iniziato molte rivalità con altri rapper come Ja Rule, The Game, Fat Joe e Jadakiss. Nel 2007 è stato classificato dalla rivista statunitense Forbes al secondo posto nella lista dei rapper più ricchi del pianeta, preceduto solo da Jay-Z. Nel 2008 è riuscito a superarlo, aggiudicandosi in questo modo il titolo di rapper più ricco al mondo.

Alessandra Amoroso si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “Tutto Accade Tour”. Alle date già annunciate si aggiungono 2 nuovi appuntamenti, tra cui quello della data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Alessandra Amoroso raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album, e numerosi singoli, divenendo la seconda cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, oltre 2 milioni e 700 mila. Nel corso della sua carriera ha ricevuto undici SEAT Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell’Europa meridionale e miglior artista italiana. Ha inoltre ricevuto altre candidature ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.