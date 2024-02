Alla scoperta di Gorizia con Audiobus, sabato 17 febbraio

Sarà un viaggio in una Gorizia inedita. Un viaggio che racconterà la relazione tra

persone e città, tra mobilità e disabilità. Tornano nel capoluogo isontino i viaggi di Audiobus che

quest’anno saranno più speciali che mai, perché realizzati grazie alla collaborazione (attraverso

due laboratori) con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Gorizia e Hattiva Lab Udine –

centro diurno per persone con disabilità.

Come di consueto, alla partenza ogni viaggiatore riceverà un paio di cuffie. Una volta indossate, i

passeggeri/spettatori saranno guidati alla scoperta di una città diversa, raccontata attraverso voci,

pensieri e punti di vista personali di coloro che hanno partecipato ai laboratori e che entreranno

nella trama del racconto di questo progetto, parte di “Mobilità Creative”, di Zeroidee APS,

Audiobus è scritto e diretto da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi, realizzato grazie al sostegno

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Turismo FVG, in collaborazione con Hattiva Lab,

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, APT Gorizia.

LE CINQUE CORSE DI AUDIOBUS – Audiobus (linea 8) partirà dal Centro Intermodale

Passeggeri (stazione di Gorizia Centrale, sala d’attesa, in piazzale Martiri della Libertà d’Italia 18),

sabato 17 febbraio 2024. Sarà possibile scegliere fra una delle cinque corse in programma: al

mattino il primo viaggio è alle 10.35, poi alle 11.20, al pomeriggio alle 15, 16.10 e alle 17.30.

PRENOTAZIONI E VIAGGI – Le performance saranno a ingresso gratuito, ma con

prenotazione obbligatoria su eventbrite, oppure dalla pagina Facebook e Instagram di

Zeroidee. In caso di errata prenotazione o di ripensamenti è richiesto di cancellare la prenotazione

sulla piattaforma eventbrite o di scrivere una mail di disdetta

a [email protected] lasciando così libero il proprio posto per qualcun altro. I posti

sul bus saranno limitati a massimo 35 25 persone per ogni corsa. I ticket, messi a disposizione da

APT Gorizia, dovranno essere ritirati all’infopoint allestito nella sala d’attesa vicino alla zona taxi

della stazione assieme alle cuffie, almeno 20 minuti prima degli orari previsti per la partenza. Da lì i

partecipanti saranno accompagnati all’autobus dai volontari. Coloro che non si presenteranno

all’orario indicato non avranno il diritto di prelazione sul posto prenotato. La performance durerà

circa 35 minuti.

COS’È AUDIOBUS? – Audiobus è un format creativo che si sviluppa sugli autobus urbani. Artisti

performativi, visivi e sonori rileggono gli spazi pubblici in modo inedito e guidano i cittadini, anche

coloro che non sanno di essere spettatori, in un viaggio a dir poco sorprendente. Ogni spettatore

riceve un paio di cuffie e una voce narrante lo accompagna, immergendolo nella città e nelle sue

storie. L’approccio e il metodo utilizzato è quello della contaminazione tra diverse discipline

artistiche quali per esempio la poesia, la musica, le arti sonore e performative. Audiobus è un

format prodotto da Zeroidee APS sviluppato da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi. Fa parte del più

ampio progetto “Mobilità Creative” promosso da Zeroidee APS, con il contributo della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia: una rassegna d’arte performativa e multimediale che esce dai teatri, dalle gallerie d’arte e dai musei per andare ad animare le vie, le piazze e le linee dei trasporti pubblici urbani, promuovendo diversi approcci artistici e nuove forme di mobilità sostenibile.