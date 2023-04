IF IT IS LOVE, il nuovo singolo di Angelica Lubian

“IF IT IS LOVE” è il titolo della nuova release di ANGELICA LUBIAN, uscita il 6 aprile 2023.

L’ultima pubblicazione della cantautrice risaliva a metà 2021, quando ci aveva lasciati con “Il tuo nome (oggi è per sempre)”, brano dedicato al figlio primogenito e intriso della naturale dolcezza della maternità. Dopo la seconda gravidanza la ritroviamo ora con il nuovo singolo “If It Is Love”, questa volta però a riappropriarsi comodamente di una veste ironico-malinconica, caratteristica di buona parte del suo repertorio.

Un amore tossico, che fa soffrire e diventare pazzi. Un arrangiamento (curato assieme al marito Matteo Canciani) in bilico tra il malizioso e lo psicotico. Una canzone dal mood velenoso, a tratti serenamente premeditato e a tratti tristemente vendicativo. L’autrice descrive il video che accompagna il singolo come un perfetto prototipo di “Cucinema, un moderno sentimento del contrario tra fornelli e delitti”.

Racconta Angelica: «Una sera, dopo aver addormentato i bambini, siamo sprofondati nel divano e abbiamo acceso la tv. Dopo 5 minuti di zapping tra spignattate e sparatorie, ci siamo sentiti completamente travolti da un’onda anomala di un numero indefinito di programmi a tema food e altrettanti canali di film giallo/noir. Fagocitati in questo flusso ininterrotto di narrazione culinario-criminale, a un tratto ci siamo guardati e Bam! abbiamo capito che dovevamo fare un video di “Cucinema”!»

“If It Is Love” è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download (Spotify link: https://spoti.fi/40KVuIY) e il videoclip sul canale della cantautrice

BREVE BIOGRAFIA

Vincitrice di numerosi premi nazionali, Angelica Lubian è una cantautrice, musicista e docente di canto nata a Udine.

Si è esibita in oltre 400 concerti in tutta Italia portando le sue canzoni sui palchi di arene, sale concerto e teatri prestigiosi. Negli anni ha aperto i live di grandi nomi della musica e condiviso il palco con artisti affermati sia italiani (tra gli altri Gianni Morandi, Ron, Niccolò Fabi, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Peppe Barra, Biagio Antonacci, Giovanni Truppi, Riccardo Sinigallia, Marina Rei) che internazionali (Anastacia, Tom Verlaine, Kaki King, Kawehi, Bill Toms).

Ad oggi ha all’attivo tre album a sua firma (Conservare in luogo fresco e asciutto – 2008, Morso dopo morso – 2011, E che Dio ce la mandi buona – 2016), vari singoli con videoclip, uno spettacolo multisensoriale portato in scena nel 2011 e pubblicazioni extra con vari progetti musicali.

Oltre al progetto solista è cofondatrice di Peekaboom (in duo con il contrabbassista Simone Masina) e di Orsetti Chiacchieroni (con il marito cantautore Matteo Canciani).

Laureata con una tesi di stampo psico-sociale intitolata Il Rock come Appartenenza Sociale (votazione 110 e lode), coniuga alla sfera artistica l’attività didattica e di costante ricerca nell’ambito della musica, del canto e della voce.

“IF IT IS LOVE” CREDITS

Testo e Musica di Angelica Lubian

Prodotto e Arrangiato da Matteo Canciani e Angelica Lubian

Matteo Canciani: Chitarre acustiche, Chitarre elettriche, Basso, Batteria

Angelica Lubian: Voci, Cori, Synth, Programming

Registrato, Mixato e Masterizzato da Alberto Armellini (Alarm Studios)

Ideazione Video, Riprese e Montaggio di Angelica Lubian e Matteo Canciani