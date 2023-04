Bad Education venerdì 20 aprile al FEFF

Proiezione venerdì 20 aprile ore 21.55 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Pochissimi film incarnano il detto “Ti sfido a provarci” come Bad Education. Come suggerisce il titolo, il film mostra in quanti guai si cacciano tre giovani quando decidono di impicciarsi in qualcosa da cui avrebbero dovuto stare alla larga. Non dovrebbe far piacere a nessuno vedere i protagonisti di un film che passano le pene dell’inferno, ma vedere i tre antieroi di Bad Education contorcersi e dimenarsi mentre si beccano quel che si meritano fa parte del divertimento perverso di questa violenta commedia nera.

Bad Education segna il debutto alla regia di Kai Ko, il bel protagonista di You Are the Apple of My Eye, The Road to Mandalay e Till We Meet Again. Ko è supportato non solo da una sceneggiatura di Giddens Ko – il celebre autore che ha scritto e diretto You Are the Apple of My Eye e Till We Meet Again – ma si avvale anche dell’aiuto come produttore del suo pluripremiato regista di The Road to Mandalay, Midi Z. Bad Education è piuttosto modesto nelle sue ambizioni, con una durata di soli 77 minuti, ma la portata relativamente ridotta della storia consente a Ko di concentrarsi su una narrazione assolutamente divertente e concentrata che procede con rapidità. I montatori Shieh Meng-ju e Lee Huey mantengono il film scarno e scattante senza dare l’impressione di affrettare il passo.



La sceneggiatura di Giddens non perde tempo a coinvolgere il pubblico nella storia, che si apre su un tetto con tre ragazzi – Po-wei (Berant Zhu), Hung-chuan (Kent Tsai) e Chi (Edison Song) – che si ubriacano per festeggiare il conseguimento del loro diploma. Le cose prendono una brutta piega quando Po-wei e Chi iniziano un gioco tossico di supremazia mettendo a confronto i loro segreti più profondi e oscuri (che sono troppo sconvolgenti per essere anche solo citati in questa sede). Quando gli altri due non sono soddisfatti del contributo del perfettino Hung-chuan, lo sfidano a fracassare una bottiglia di vetro addosso a un teppista dall’altra parte della strada, in modo da avere anche lui il suo oscuro segreto. Quando Hung-chuan va davvero fino in fondo, il terzetto deve subito darsi alla fuga, inseguito da una banda che è ben decisa a catturarli.

Bad Education in realtà inizia con un agente di polizia (interpretato dal regista Huang Hsin-yao) che parla del rapporto tra buoni e cattivi nel mondo. Il film però non tratta del bene e del male; parla di tutto e di tutti. Po-wei, Hung-chuan e Chi sono egoisti e persino malvagi, ma in fin dei conti sono solo dei ragazzini che hanno bisogno di una dura lezione per rimettersi in carreggiata. I banditi che inseguono i ragazzi sono criminali spietati, ma non hanno torto nel volerli punire per aver aggredito uno di loro. Nel far sì che il pubblico si interroghi sulla zona grigia morale in cui vivono i personaggi, Bad Education acquista una base drammatica solida per supportare il suo umorismo nerissimo.

Sebbene Bad Education metta in bella mostra la sua quota di sesso, violenza e in generale di cattiva condotta, Kai Ko riesce ad avere la botte piena e la moglie ubriaca, facendo del film anche un racconto ammonitore molto efficace (e morbosamente divertente) sui pericoli insiti nel commettere azioni molto poco sagge solo per ottenere l’approvazione dei propri pari. La lezione sembra ovvia, ma è particolarmente opportuna in un’epoca in cui le persone spesso vanno su Internet per sfidarsi a vicenda con comportamenti estremi solo per accumulare clic e like. Il fatto di avere messo a segno un tale esercizio di delicato equilibrismo rende Bad Education un inizio molto promettente per la carriera di regista di Kai Ko.

Kai Ko



Kai Ko è diventato immediatamente un divo grazie al suo ruolo da protagonista nel film di esordio di Giddens Ko, You Are the Apple of My Eye, per il quale ha vinto il premio come miglior attore emergente ai Golden Horse Awards. È stato candidato come miglior attore ai Golden Horse nel 2016 per l’acclamato dramma The Road to Mandalay di Midi Z e nel 2021 per Moneyboys. Bad Education è il suo primo film da regista.

Taiwan, 2023, 77’