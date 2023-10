BARCOLANA 55 in diretta. Sono 1773 gli iscritti

Una Barcolana By Night Snam Cup al rallentatore ma bellissima da vedere dalle Rive, con migliaia di persone a fare il tifo lungo la banchina e il Molo Audace. Regate con poco vento ma molto combattute, vinte rispettivamente da Marrakech Express tra i Melges24, Kika per i Meteor e Bandito tra gli Ufo, anche se a tagliare il traguardo per primo è stato Cattivik, partito però prima del tempo.

IL CONCORSO – La LEXUS UX250 Hybrid 2WD, messa in palio tra i 1773 iscritti totali alla Barcolana, va all’armatore di “Metro Più Metro Meno” Theo Nonis, Yacht Club Lignano. Il concorso è stato validato dal notaio Ruan.

TRIESTE24 CUP – TROFEO GHC SANATORIO TRIESTINO – Nei due giorni antecedenti la Barcolana 55 presented by Generali, gli ESTE 24 hanno disputato le prove per la quinta e ultima tappa del Circuito Nazionale.

Un epilogo che ha colorato di “rosa” il bacino San Giusto, grazie agli sponsor Garofalo Health Care e Sanatorio Triestino, che hanno presentato al pubblico triestino oltre 20 barche con i pink-jennaker GHC, perfettamente in tema con il “Women in Sailing”. Inoltre due tematiche a cui il Gruppo sanitario tiene molto: il rosa della prevenzione per le donne, che caratterizza tutto il mese di ottobre; e la forte presenza femminile, tra i dipendenti e il Consiglio di amministrazione di Gruppo.

Il primo giorno di regate è stato caratterizzato da un borin in calo intorno ai 10/15 nodi, che ha permesso di effettuare due prove molto combattute nella zona a nord di Trieste vicino al porticciolo di Muggia.

La classifica ha visto vincere Antonio Sodo Migliori dello Yacht Club Costa Smeralda davanti ad Andrea Pietrolucci e a Jacopo Pasanisi ma lo spettacolo è continuato nello Stadium Race all’interno del bacino San Giusto davanti alla splendida Piazza Unità d’Italia, dove gli equipaggi hanno dato spettacolo tra le boe posizionate tra la scala dei giganti e il Molo Audace, gremito di migliaia di spettatori accorsi per l’evento sulle rive triestine che hanno visto vincere l’equipaggio di Alessandro Maria Rinaldi del Circolo Canottieri Aniene, una barca già rodata e già più volte campione italiano, con a bordo il Presidente della Lega Italiana Vela, Roberto E. de Felice.

Presente nella flotta tante donne e naturalmente un team tutto rosa ‘I Love Este”.

L’assenza di vento di oggi ha obbligato il comitato di regata alle 14:30 ad annullare le regate previste e a confermare di fatto il podio del giorno precedente.

Si è svolta così la premiazione nello stand del Sanatorio Triestino con la presenza di più di 150 regatanti iscritti in questa festa della vela dove è venuto per l’occasione il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, a congratularsi con i vincitori dei due eventi esclusivi.

DOVE SEGUIRE LA REGATA – Barcolana 55 presented by Generali sarà in diretta sulla pagina Facebook di Barcolana e su Rai Sport con Giulio Guazzini, a partire dalle 10:00. Sarà inoltre possibile vederla in streaming su RaiPlay, su Radio Punto Zero e in differita all’estero su Rai Italia.

Per chi si trova a Trieste i punti da cui osservare le barche sono molti: dal Villaggio al Castello di San Giusto, da Barcola alla Napoleonica.