Graduation Day Ateneo Udine

Oltre 5000 persone – tra laureati, oltre 900, parenti e amici – hanno assiepato stamane lo Stadio Friuli – Bluenergy Stadium di Udine in occasione del terzo Graduation Day dell’Ateneo friulano, l’evento che festeggia i laureati dell’ultimo anno. Accompagnati dal sole e dall’entusiasmo di familiari e amici, i laureati, partendo dalla curva nord, hanno sfilato a bordo campo in fila indiana per andare a ricevere il riconoscimento sotto la tribuna centrale. Al termine della cerimonia il tradizionale e coreografico lancio del tocco da parte dei docenti e degli studenti del sistema premiale. Un momento significativo che celebra la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati tra settembre 2022 e luglio 2023 e i migliori laureati con il sistema premiale.

«È stata una bella giornata di festa, di soddisfazione e di orgoglio per i nostri laureati che ringraziamo per aver scelto la nostra università e ai quali va il nostro più caloroso augurio per una prosecuzione del proprio percorso di vita ricco di soddisfazioni – ha detto il rettore Roberto Pinton –. Un sentimento e un auspicio che ha accomunato studenti, docenti e personale dell’Ateneo in questa occasione speciale, fuori dal consueto ambiente universitario, nello splendido contesto dello stadio dell’Udinese che ringraziamo per l’ospitalità».

A premiare le dottoresse e i dottori sono stati il rettore Roberto Pinton, affiancato dal prorettore Andrea Cafarelli e dal delegato alla didattica Agostino Dovier, accompagnati dai coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori degli otto dipartimenti di volta in volta coinvolti: Area medica; Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; Politecnico di ingegneria e architettura; Scienze agroalimentari, ambientali e animali; Scienze economiche e statistiche; Scienze giuridiche; Scienze matematiche, informatiche e fisiche; Studi umanistici e del patrimonio culturale.