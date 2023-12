Beach party con ANDREAS GABALIER il 14 giugno 2024 a Lignano Sabbiadoro

Si scrive Andreas Gabalier e si legge il più importante e amato cantante nei paesi di lingua tedesca. Cantante folk rock, cresciuto a Graz, Andreas Gabalier è l’indiscusso numero uno della scena musicale tedesca riempiendo da anni tutti i principali stadi e le arene: dall’Olympia Stadion di Monaco di Baviera dove anche la prossima estate ci saranno 70 mila persone a cantare le sue hit alla Stadthalle di Vienna, passando per la Mercedes Benz Arena di Berlino e ora, per la prima volta, arriverà anche a Lignano Sabbiadoro.

Viene annunciato oggi il sensazionale “Beach Party” che venerdì 14 giugno lo porterà a esibirsi a Lignano Sabbiadoro nella Spiaggia Bell’Italia, la spiaggia che si è fatta conoscere a livello nazionale e internazionale per aver ospitato il debutto delle due edizioni del Jova Beach Party e la prossima estate accoglierà migliaia di fan, provenienti in primis da Austria e Germania per vivere un’esperienza nuova e unica assieme al loro idolo.

I biglietti per il concerto – organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, PromoTurismoFVG e Lignano Sabbiadoro Gestioni – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 dicembre online su Ticketone.it, sul circuito austriaco OeTicket.com, sul circuito tedesco Eventim.de e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Portare dal vivo le mie canzoni e vedere che, ogni volta, migliaia di persone le cantano felici a squarciagola è uno dei momenti più belli e importanti della mia vita, afferma Andreas Gabalier. Sono profondamente grato ai miei fan che mi supportano costantemente e mi permettono di condividere assieme a loro dei momenti davvero unici e indimenticabili. Il prossimo anno il mio viaggio continuerà e sono davvero contento di portare il nostro nuovo show anche in posti in cui non sono mai stato prima e non vedo l’ora di vivere queste nuove esperienze.”