Riapre il Cinema Centrale dal 21 dicembre. La programmazione di Natale

Giovedì 21 dicembre il Cinema Centrale, la storica sala del centro città, riapre finalmente le sue porte, riaccende i proiettori e riprende ufficialmente la programmazione conben 4 film che accompagneranno il pubblico udinese in queste giornate di festa, compreso il giorno di Natale!

Ma scopriamo subito tutti i titoli in programma! In sala ci saranno il film campione d’incassi C’è ancora domani, debutto alla regia di Paola Cortellesi, e l’ultimo – il cinquantesimo! – film di Woody Allen Coup de Chance – Colpo di fortuna, che, come dice il titolo, parla del caso e della fortuna e di come queste possano influenzare inaspettatamente le nostre vite! Con un mix inebriante di magia e musica Wonka ci porterà invece alla scoperta della meravigliosa storia di Willy Wonka, l’amato cioccolataio nato dalla penna di Roald Dahl, qui interpretato da Timothée Chalamet. Infine in programma troverete anche La chimera di Alice Rohrwacher con protagonista Josh O’Connor (il giovane re Carlo della serie The Crown).

Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.

___________________________

Cinema Centrale

Programmazione dal 21 al 27 dicembre

WONKA di Paul King, orari 14.45 – 16.45 – 21.20*

COUP DE CHANCE – UN COLPO DI FORTUNA di Woody Allen, orari 14.50 – 17.05 – 19.00

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi, ore 19.00

LA CHIMERA di Alice Rohrwacher, ore 20.55

* Venerdì 22, domenica 24 e mercoledì 27 dicembre il film WONKA delle ore 21.20 sarà in programma in V.O. con sottotitoli italiani