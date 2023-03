BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS 15 luglio 2023 ai Laghi di Fusine

Il No Borders Music Festival, la storica rassegna musicale, in programma al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il primo grande nome del panorama musicale internazionale della sua 28esima edizione.

Vincitore di tre Grammy Awards, Ben Harper torna sul palco del No Borders Music Festival dopo l’esibizione del 2018, tanto genuina quanto epica. Quest’anno la sua storica chitarra e la sua voce così limpida ed intima, saranno accompagnate dai The Innocent Criminals. Una collaborazione storica la loro, portata in concerto ai Laghi di Fusine di Tarvisio, che farà ascoltare dal vivo le hit che la hanno portata al successo e i brani di Bloodline Maintenance, l’ultimo album uscito la scorsa estate.

Prodotto dallo stesso Harper insieme al collaboratore di lunga data Sheldon Gomberg, Bloodline Maintenance applica l’inventiva dell’hip hop ai paradigmi classici di soul, blues e jazz, ribadendo il ruolo di Harper come uno dei più importanti cantautori di protesta della sua generazione. Negli anni Harper ha riunito intorno a sé una fan base mondiale e il consenso della critica, aggiudicandosi tre Grammy Awards su sette nomination per i suoi lavori che attraversano i generi, e ha inoltre prodotto album di artisti come Mavis Staples, Rickie Lee Jones, The Blind Boys of Alabama, Natalie Maines, Ziggy Marley e molti altri. Collaboratore entusiasta, Harper ha anche registrato con una vasta gamma di artisti che va da John Lee Hooker a Charlie Musselwhite, da Jack Johnson a Ringo Starr, da Keith Richards ad Harry Styles.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo. Evento organizzato in collaborazione con Zenit srl.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

SABATO 15 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp