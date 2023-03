SIMONE CRISTICCHI a MONFALCONE e CORDENONS con PARADISO – Dalle tenebre alla luce

A dieci giorni dalla tournée da tutto esaurito di Torneremo ancora, Simone Cristicchi sarà ancora una volta protagonista nei teatri del Circuito ERT. L’artista romano sarà martedì 28 e mercoledì 29 marzo alle 20.45 al Teatro Comunale di Monfalcone e giovedì 30 marzo alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons con Paradiso – Dalle tenebre alla luce. Sui due palchi regionali, assieme a Simone Cristicchi, si esibiranno l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone diretta da Valter Sivilotti, autore con Cristicchi delle musiche dello spettacolo, e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Alberto Busettini, cembalista e apprezzato concertista di livello internazionale nonché direttore artistico del Festival Risonanze. Simone Cristicchi ha scritto Paradiso – dalle tenebre alla luce in collaborazione con Manfredi Rutelli.

A dispetto del titolo, Paradiso – dalle tenebre alla luce, non è uno spettacolo unicamente su Dante e sull’affascinante viaggio nel terzo regno ultraterreno della Divina Commedia. L’opera di Dante è una sorta di canovaccio che l’artista utilizza per sviscerare il concetto di “paradiso” in tutte le sue sfaccettature e per sondare il “mistero” della vita. Dalle tenebre alla luce racconta di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio fino a noi.

Racconta così lo spettacolo lo stesso Cristicchi: “Nel mistero della vita mi sono calato, cercando di raccontare – tra monologhi e canzoni – l’inconsueto e rendere testimonianza di ciò che di ‘misterioso’ è accaduto nella mia vita. La parola, nella sua nudità e potenza, è al centro dell’intero spettacolo, e affronta tutte le declinazioni possibili: parola recitata, parola narrata, parola cantata”.

Dante ci sarà, ovviamente, in particolare con il trentatreesimo canto del Paradiso, dal quale l’autore ha musicato i primi versi, l’Inno alla Vergine Madre.

Info e prevendite contattando la Biglietteria di Monfalcone (dal lunedì al sabato,

dalle 17.00 alle 19.00 | 0481 494664) e il Centro Culturale Aldo Moro (0434 932725

| [email protected]). Per le due date di Monfalcone è attiva la vendita online su ertfvg.vivaticket.it; info su ertfvg.it