Ben Howard domenica 9 luglio a SEXTO ‘NPLUGGED

Sesto al Reghena – Domenica 9 luglio quarta serata di festival: sul palco di Piazza Castello salirà il cantautore e musicista inglese Ben Howard, in esclusiva nazionale per l’unica data in Italia. Il caso del fenomeno Ben Howard è esploso nel 2011 con il debut album “Every Kingdom” che ha venduto oltre un milione di copie nel mondo e che gli ha fatto vincere due Brit Awards come Breakthrough Artist e Best Male Artist. All’inizio la sua musica era caratterizzata da un folk dolce e immediato – basti ascoltare la hit “Only Love” – che, nel corso degli anni, ha lasciato spazio a un suono decisamente più ricercato, quasi visionario abbandonando la via del sound più facile e intraprendendo, invece, quella della sperimentazione. Ne è la testimonianza il suo ultimo lavoro, il disco “Collections From The Whiteout” uscito nel 2021 per la Island Records: la riprova che Ben non si è mai accontentato dell’etichetta di blues, folk o pop ma che, al contrario, non può più fare a meno della sperimentazione. Le tracce che compongono il disco, infatti, sono caratterizzate da un collage di nuovi tappeti sonori e di scelte stilistiche ambiziose, sapientemente miscelate grazie anche alla produzione di Aaron Dessner dei The National.

Le canzoni di Ben Howard hanno il dono del magnetismo, grazie al suo magistrale fingerpicking, ai temi trattati nei suoi brani e una voce splendida, chiara e terribilmente espressiva.

L’esclusiva nazionale di Ben Howard del 9 luglio sarà preceduta da Mabe Fratti: violoncellista guatemalteca, di stanza a Città del Messico, è una musicista sperimentale dalla voce dolce e avvolgente che si fonde perfettamente alle sue creazioni sonore.

Dall’edizione 2021 si affianca ai concerti di Piazza Castello, l’area di Sexto Lounge nell’adiacente Piazzetta Burovich. Sexto Lounge è un salottino a cielo aperto, un’area a ingresso libero dedicata al pre e post concerti con dj set tutti al femminile e che ospita eventi collaterali artistici. Nell’area Lounge si trova anche la zona food and drink, attiva in modo continuato per tutte le serate.

Il piccolo e prezioso borgo medioevale di Sesto Al Reghena, incastonato all’interno di spazi naturalistici di rara bellezza nella provincia di Pordenone, ha una lunga storia che risale già all’età del bronzo ed è noto soprattutto per il complesso dell’Abbazia di Santa Maria in Silvis, fondata nel 730-735. Per l’architettura del luogo, la sua storia antica e la splendida area naturale in cui è immerso, è stato eletto come uno dei borghi più belli d’Italia. Sesto Al Reghena è uno spazio inclusivo e poliedrico, votato alla musica, all’arte e alla cultura in ogni sua forma, in grado di creare un legame magico, indissolubile e reciproco con gli artisti che ospita ogni anno. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Friuli.

9 luglio – BEN HOWARD (escl. nazionale)

11 luglio – DRY CLEANING