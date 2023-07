JOSS STONE inaugura lunedì 10 luglio il Grado Festival Ospiti d’Autore

Tutto pronto a Grado per il primo grande evento dell’11° edizione del Grado Festival Ospiti d’Autore. A dare il via al calendario sarà, lunedì 10 luglio, in concerto sulla Diga Nazario Sauro, la strepitosa cantautrice britannica Joss Stone. Già vincitrice del Brit Award e del Gammy Award, artista capace di vendere oltre 12 milioni di dischi in carriera, porterà a Grado tutti i successi che l’hanno resa una delle voci soul più riconoscibili della musica internazionale. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria lunedì dalle 19.30. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio spettacolo alle 21.00. Il calendario proseguirà poi con i concerti di Santi Francesi (16 luglio), Tony Hadley (17 luglio), Fabio Concato (19 luglio), Dardust (25 luglio), Johnson Righeira e Sinfonico Honolulu (1 agosto, ingresso libero) e Andrea Morricone (5 agosto). Ricordiamo che il concerto di Piero Pelù, originariamente in programma il 4 agosto è stato annullato, così come tutta la tournée estiva dell’artista, a causa di problemi di salute dello stesso. Tutte le info sul programma su www.azalea.it

Joss Stone, cantautrice britannica indipendente non si è mai fermata un attimo, a partire dall’uscita del suo album di debutto “The Soul Sessions”, a soli 16 anni. Da allora ha pubblicato sette album in studio che hanno venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Si è esibita al fianco di artisti leggendari come James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison e Melissa Etheridge. Inoltre, ha collaborato e contribuito agli album di molti dei migliori musicisti del mondo, tra cui Jeff Beck, Mick Jagger e Damien Marley, e ha ottenuto oltre un miliardo di stream solo negli Stati Uniti. Joss è nota per sperimentare diversi stili e i suoi album presentano un entusiasmante mosaico di influenze varie, creando un catalogo caratterizzato dalla fusione della sua potente voce soul con paesaggi sonori reggae, world music e hip-hop. Doppiamente vincitrice di Brit Award e Grammy, Joss Stone è senza dubbio una delle cantanti soul più iconiche dell’era moderna, una vocalist e autrice dalle doti indiscusse la cui straordinaria carriera si estende ormai da due decenni e non accenna a rallentare. Nell’ultimo decennio, oltre a scrivere e registrare nuova musica, la Stone ha intrapreso il suo audace “Total World Tour nel 2014”, esibendosi in concerti e collaborando con artisti locali in oltre 200 Paesi. Il 2023 si preannuncia un anno entusiasmante, con altri spettacoli in programma e il debutto nel West End del musical “The Time Traveller’s Wife”, di cui Joss è coautrice delle musiche e dei testi.