La salute del cuore inizia a tavola

Alcune diete famose sono state confrontate tra loro per comprenderne meglio l’impatto sulla salute dell’apparato cardiocircolatorio. Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Baltimora, i quali hanno analizzato gli effetti dei vari stili alimentari sul rischio cardio-metabolico. Se a tante persone i risultati potrebbero sembrare sorprendenti, per i medici e gli esperti di nutrizione si è trattato soltanto dell’ennesima conferma.

Quando si parla di farmaci l’importante è affidarsi a professionisti di provata esperienza

Adottare una dieta sana ed equilibrata è molto importante, sia in termini di forma fisica che di riduzione del rischio di sviluppare malattie croniche. Al contempo, è necessario anche intervenire prontamente, onde evitare che disturbi passeggeri possano trasformarsi in qualcosa di più serio. Per farlo, è necessario affidarsi a professionisti seri come Redcare, una parafarmacia online in grado di proporre migliaia di farmaci e integratori di elevata qualità a prezzi estremamente convenienti. Quanto detto fa eco a un supporto clienti sempre disponibile e a un’ampia selezione di prodotti scontati. Ad oggi, Redcare ha già aiutato più di 7 milioni di persone a migliorare il proprio benessere psicofisico. La piattaforma collabora con alcuni dei partner commerciali più noti del settore, tra cui Autan, Durex, Vichy, La Roche, Somatoline e tantissimi altri ancora. Il suo shop online propone migliaia di articoli sicuri e certificati, recapitabili presso qualsiasi indirizzo entro un massimo di 48 ore dalla ricezione dell’ordine. Per facilitare la ricerca, Redcare suddivide i prodotti per argomenti e dispone di una barra di ricerca nella quale è sufficiente digitare il nome del brand o del sintomo che si vuol curare.

Mangiare bene per tenere in forma il cuore

Nonostante la medicina abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, le malattie cardiovascolari continuano a mietere migliaia di vittime, soprattutto nei Paesi industrializzati. Ad oggi, si calcola che oltre il 40% dei decessi sia direttamente collegato a disturbi cardio-metabolici, tra cui l’eccesso di grasso addominale, l’ipertensione e il diabete di tipo 2. Per fortuna, tali patologie possono essere tenute sotto controllo modificando le proprie abitudini alimentari. Ovviamente, non tutte le diete sono uguali e garantiscono la stessa protezione. A tal proposito, un team di ricercatori dell’Università di Baltimora ha scoperto come lo stile alimentare che più di tutti giova alla salute del muscolo cardiaco è la dieta mediterranea. E non è un caso, considerato l’elevato apporto di vitamine e micronutrienti derivanti dalla frutta e dalla verdura di stagione, ma anche da alimenti quali i legumi, i cereali integrali, il pesce fresco e l’olio extravergine d’oliva. Grazie a quantità elevate di antiossidanti, la dieta mediterranea agisce riducendo l’infiammazione e migliorando il profilo lipidico del paziente. Tuttavia, dallo studio citato è emersa anche una sorpresa. L’altro approccio alimentare consigliato a chi volesse prevenire eventuali patologie cardiache è la dieta DASH (acronimo di Dietary Approaches to Stop Hypertension). Anche la DASH è nota per l’elevato apporto di vitamine e antiossidanti ma, soprattutto, per la sua “lotta” al sale, il cui ruolo è cruciale nell’aumento della pressione arteriosa. Creata sull’esempio della dieta mediterranea, la DASH è consigliata a tutti coloro che soffrono di ipertensione e ipercolesterolemia.

Foto di i yunmai su Unsplash