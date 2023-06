A Bibione le stelle del circo contemporaneo. 20-22 giugno

Arte che stupisce ed emoziona, a tutte le età. Bibione e i suoi luoghi più affascinanti si trasformano in un teatro a cielo aperto per la seconda edizione di “The Amazing Contemporary Circus”, il festival che dal 20 al 22 giugno incanterà gli ospiti della spiaggia veneta con cinque spettacoli diffusi e gratuiti, organizzati dall’associazione di professionisti del circo contemporaneo, Circo all’inCirca, insieme al Comune di San Michele al Tagliamento e al Consorzio Bibione Live.

In scena le storie di una nuova espressione circense, raccontate da grandi artisti internazionali attraverso la musica e le straordinarie evoluzioni del loro corpo. Coreografie immaginifiche, acrobazie mozzafiato e divertenti esercizi di giocoleria che coinvolgeranno tutto il pubblico si susseguiranno ogni mezzora, a partire dalle 18.30 (dalle 19 nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22) fino alle 20.30, in quattro differenti location: nell’area verde di Lido dei Pini, in Piazzale Adriatico a Lido del Sole, nel Parco Comunale e sul bagnasciuga a Bibione Pineda.

Il circo e la danza contemporanea, l’essere umano e la natura si fondono nello spettacolo “Vague”, ideato dal coreografo e performer Piergiorgio Milano, che dà voce alla fragilità degli ecosistemi marini tramite movimenti acquatici e aerei.

Accendere la riflessione è anche l’obiettivo di “Josianes – o l’arte della resistenza” lo sceneggiato tutto al femminile dell’omonima compagnia francese. Sulla parete di un edificio dei primi del ‘900 quattro donne raccontano cosa significa “resistenza” in un susseguirsi di scene acrobatiche, canto polifonico e coreografie estreme.

Sguardi rivolti al cielo invece per “Curtain Call” e il duo Lisa Rinne-Andreas Bartl che, all’interno di un ampio sipario sospeso, si esibiranno in un’interpretazione “elettronica” e assolutamente adrenalinica dei grandi classici del circo, come il trapezio oscillante, la corda e il palo cinese.

La bascula sarà invece l’attrezzo protagonista di “Encore une fois”, che consentirà agli acrobati belga della compagnia Tripotes di lasciare grandi e piccini con il fiato sospeso, grazie a incredibili equilibrismi e salti vertiginosi, in cui l’errore è consentito.

Tre ragazzi, tre stili e tre nazionalità compongono infine i Los Putos Makins, autori del “Piti Peta Hoefen Show”: racconto di tre giocolieri che con umorismo, improvvisazione e tecniche mai presentate prima condividono il loro assurdo e divertente universo circense.

Gli spettacoli si terranno all’aperto, in caso di maltempo la programmazione potrà subire variazioni.