Illuminazione di design: alla scoperta dei lampadari Fontana Arte

L’illuminazione è un elemento determinante nel campo dell’interior design. Individuare le lampade e i lampadari più adatti per ogni ambiente della casa e posizionarli, di volta in volta, in maniera tale da creare il giusto equilibrio tra funzionalità ed estetica non è affatto semplice.

Al contrario, è necessario un lungo lavoro messo in atto da uno o più professionisti di accertata competenza, che conoscano a fondo questo mercato e sappiano indirizzare il cliente verso una particolare linea di prodotti, a seconda delle esigenze del caso.

Tra gli articoli più richiesti sul mercato è possibile annoverare i lampadari di Fontana Arte, che offrono il perfetto connubio tra forme tradizionali ed elementi innovativi in grado di valorizzare con eleganza qualsiasi tipologia di ambiente.

Questo marchio, infatti, propone una serie di modelli che giocano con la pulizia delle linee, i colori chiari e le finiture metalliche, pur mostrando quel guizzo di originalità che contraddistingue gli arredi e gli accessori di qualità.

Per scoprire le proposte più interessanti del brand è possibile affidarsi a e-commerce specializzati come Animosi Illuminazione, che propone un’ampia selezione di lampadari di design Fontana Arte a prezzi piuttosto competitivi.

Lampadari e lampade a sospensione

La linea Setareh di Fontana Arte include quattro lampade a sospensione di dimensioni crescenti, più altre due varianti da tavolo. I modelli sono composti da una, due o più sfere luminose e da una sottile struttura in metallo che funge da sostegno.

Nelle lampade Setareh la luce si irradia per mezzo di un diffusore in vetro satinato (con intensità regolabile, in base all’atmosfera desiderata), creando una delicata combinazione di riflessi proiettati sulle pareti, sugli oggetti circostanti e nell’ambiente.

Il design semplice, ma pur sempre raffinato, che caratterizza questa tipologia di lampade lascia ampio spazio di manovra sia in materia di accostamenti, sia nella scelta delle aree da illuminare. Che si tratti della zona living, della camera da letto o di un angolo della cucina, l’effetto finale è davvero delizioso.





Dai faretti alle lampade da parete

Tra le proposte di Fontana Arte vi sono anche vari modelli di faretti e lampade da parete. Entrambe le tipologie risultano preferibili, rispetto al classico lampadario, nel caso in cui si voglia utilizzare l’elemento-luce per porre l’accento su un dettaglio dell’arredamento: un quadro, un singolo mobile o accessorio, una serie di oggetti esposti in libreria e via così.

Lo stile è sempre moderno, essenziale: nella gamma Parola ogni pezzo è basato su poche, semplici forme – per lo più rotonde – con una netta prevalenza del colore bianco.

Nulla è lasciato al caso, vi è un’estrema cura del design, fino ai minimi particolari: dalla scelta del vetro soffiato lucido per il diffusore, così da consentire una distribuzione uniforme della luce nell’ambiente, all’uso di un supporto in ottone nichelato per conferire stabilità alla lampada e, al contempo, dar luogo ad un delicato contrasto cromatico.

E ancora, tra i modelli a parete di Fontana Arte, spiccano quelli appartenenti alla linea Noon: elementi sferici dal taglio obliquo, applicabili tanto nella zona giorno, quanto nelle camere da letto, nel guardaroba e nelle aree di transito della casa (come, ad esempio, il corridoio). La finitura, in questo caso, è metallica e, dunque, indicatissima per chi predilige uno stile hi-tech.