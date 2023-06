Explorer FVG, sito di promozione turistica del FVG rivolto ad operatori e turisti

E’ nata una nuova START UP regionale volta alla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia sostenuta dalla Camera di Commercio di Pordenone che ha finanziato l’iniziativa classificatasi 9° su 102 progetti under 39.

Si chiama Explorer FVG, il sito web nato a seguito del successo del profilo Instagram, lanciato durante la pandemia ed oggi seguito da oltre 17mila utenti, e dal blog che da quasi due anni recensisce e fornisce informazioni su malghe, rifugi, sentieri, grotte, castelli, cascate, laghi e molti altri luoghi del Friuli Venezia Giulia.

L’originalità delle descrizioni in italiano, inglese e tedesco, unita ad un formato web intuitivo e moderno ha riscontrato l’apprezzamento del pubblico online, raggiungendo picchi di 15000 visite al mese con un trend in forte crescita.

Da qualche settimana è stata rilasciata una nuova versione del sito, che aggiunge la possibilità agli operatori turistici del Friuli Venezia Giulia di pubblicare i loro servizi in regione e ai turisti di consultare e acquistare online le esperienze in modo veloce e sicuro da un unico portale.

Il fondatore del progetto, Giulio Deganutti, dopo quasi un decennio di lavoro all’estero nel mondo del digital marketing è rimpatriato con un’idea molto precisa: far scoprire la sua regione e riproporla online utilizzando le conoscenze acquisite, facilitando il turista ma soprattutto offrendo uno strumento a supporto delle piccole realtà locali.

“Dopo anni di vita all’estero e viaggi in diverse parti del mondo, ho deciso di licenziarmi dal mio amato lavoro di digital marketing a Londra e sono tornato in regione perché innamorato della mia terra nativa e con tante idee per rilanciarla” – scrive Giulio Deganutti. Seguendo le orme di suo padre Giancarlo Deganutti, programmista regista RAI venuto a mancare nel 2001 ma ancora ricordato per il suo impegno nel valorizzare il Friuli Venezia Giulia, Giulio ha raccolto questa eredità formulando un nuovo approccio per far scoprire la sua regione al mondo.

Explorer FVG, letteralmente “Esploratore del Friuli Venezia Giulia”, è un progetto fruibile da tutti e punta alla riscoperta del territorio locale con nuovi occhi, avvalendosi di tecnologie web ma soprattutto di un nuovo modo di raccontare la regione, tendendo in considerazione gli alti standard online moderni richiesti dall’utente internet medio, sempre più attento e autonomo nell’organizzazione dei viaggi e destinazioni da visitare.

Il sito è accessibile da computer, tablet e cellulare all’indirizzo web www.explorerfvg.com