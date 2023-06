Udinestate. Il programma completo degli eventi

Per l’estate 2023 il Comune di Udine propone ai suoi cittadini un’edizione rinnovata e arricchita di “Udinestate”, la serie di eventi culturali che rappresenta un’opportunità per vivere al meglio la città nel periodo caldo estivo.

La rassegna, basata su un bando della precedente giunta, con la nuova amministrazione rinnova l’offerta ponendo l’accento sui quartieri e sui cittadini che li vivono, con l’intento di far riscoprire la vitalità e la ricchezza della città, attraverso eventi, spettacoli e laboratori ideati e realizzati per coinvolgere i luoghi che sono alla base delle relazioni sociali che formano il tessuto cittadino.

“Una manifestazione che accompagna i cittadini e il sempre crescente numero di turisti con ogni genere di attività, dai concerti in castello, agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, alle letture, ai laboratori per i bambini, con un’attenzione particolare ai quartieri che non rimangono ai margini. Anche in questa edizione ci saranno tante occasioni di svago e di riflessione per imparare divertendosi e per

divertirsi imparando. Un modello assolutamente non scontato quanto a partecipazione e coinvolgimento che l’amministrazione comunale promuove e coordina, con la convinzione che in una città conta soprattutto la dimensione umana, cioè contano le persone, le loro relazioni, i loro sentimenti, il loro

divertimento, il loro essere pluralità. Una manifestazione per la quale essere orgogliosi della nostra città”, ha commentato l’assessore alla Cultura Federico Angelo Pirone.

La ricca programmazione per tutto il periodo estivo prevede eventi che spaziano dalla musica dal vivo agli incontri artistici, dagli spettacoli teatrali agli itinerari letterali, dalle danze ai giochi all’aperto, dalle attività nei musei agli eventi e alle feste, per tutte le età e per gli interessi di tutti i cittadini udinesi. La programmazione si dividerà in due grandi periodi: quelli che seguono sono gli eventi dei mesi di giugno e luglio, mentre per agosto e settembre la programmazione sarà aggiornata e arricchita nelle prossime settimane. Gli eventi e le rassegne in programma.



Il 22 giugno, in occasione della festa della Musica che si celebra il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, la Fanfara alpina Julia suonerà presso la Loggia del Lionello alle ore 18, diretta da Flavio Mercorillo. Si apre così una lunga stagione musicale all’interno delle mure cittadine, che prosegue già venerdì 23 giugno ella chiesa di Sant’Andrea in piazza a Paderno e sabato 24 giugno nella Cattedrale di Udine in piazza Duomo con i concerti curati dall’Accademia Organistica Udinese nell’ambito di Itinerari Organisitici in città. Cas*Aupa ospiterà numerosi eventi a tema sostenibilità e ci sarà molto spazio per la musica al SOCIAL GARDEN: il 23 giugno il concerto di Montag, il 30 giugno quello di Her Skin, venerdì 7 luglio saranno ospiti i Brucherò nei pascoli, mentre il 21 luglio si esibiranno i Delicatoni.

La musica è un’assoluta protagonista dell’estate udinese che ospiterà il gradito ritorno, dal 10 al 18 di luglio del festival dedicato alla musica Jazz, “Udin&Jazz”, ricco di conferenze, incontri e ovviamente concerti. Il 12 luglio si esibiranno Stewart Copeland e la FVG Orchestra sul piazzale del Castello di Udine,

l’indomani, il 13 luglio, sarà la volta di Mark Lettieri in Piazza Libertà, sabato 15 luglio si esibiranno Eliane Elias Quartet sul piazzale del Castello, mentre domenica 16 luglio Piazza Libertà ospiterà Zerorchestra e The Freshman. Per “More Than Jazz” appuntamento il 10 luglio con Open Frames, Only Brass 5Et, giovedì 27 in Piazza Libertà con Petre Erskine 4Et, e il 31 luglio con Javier Girotto, Eu New Gen 5Et. Per “Armonie in città” suoneranno i fiati della FVG Orchestra in “Only Winds” il 4 luglio, Enrico Leonarduzzi e Sebastiano Gubian, rispettivamente sax e pianoforte della FVG Orchestra in “Rhapsody” l’11 luglio, e il 25 Erica Piccotti al violoncello in “Songs and dances”, concerti a cura della Fondazione Luigi Bon.

Ad aprire la stagione nel Piazzale del Castello ci saranno i Boomdabash, la sera del primo luglio, ospiti della Notte Bianca. Sul colle si esibiranno per la serie di grandi eventi live “UDINEVOLA”, giovedì 6 luglio Drusilla Foer, sabato 8 luglio Barabscura X, divulgatore scientifico e creator in ambito scientifico, martedì 25 luglio il comico Filippo Caccamo, e poi, tornando alla musica vera e propria, il nostrano Ruggero dei Timidi il 26 luglio, per chiudere con Madame la sera del 28 luglio. Per Folkest, appuntamento invece con Xavier Rudd l’11 luglio. A giugno (già dal 13 del mese) apre le porte del suo GARDEN il Cinema Visionario

di via Asquini con un appuntamento dedicato ad ogni giorno della settimana, tra cena a tema, musica dal vivo, danza, aperitivi ed eventi dedicati ai più piccoli. A fine mese, dal 26 di giugno, apriranno i loro cancelli anche i Giardini Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio per ospitare l’ormai consueto cinema all’aperto organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche. Un’ottima occasione per godere della magia del cinema in un ambiente rilassante in mezzo al verde nel pieno centro della città.

Sono molti anche gli appuntamenti in programma per quanto riguarda i palchi dei teatri udinesi. A cominciare da “Festil, il festival estivo del litorale”, dedicato alla drammaturgia contemporanea dall’Istria al Friuli, che porta sui palchi del teatro San Giorgio e Palamostre di Udine una serie di spettacoli teatrali, di musica e di danza a cura dell’Associazione culturale Tinaos e realizzati in collaborazione da Festil e Teatro Contatto 41 Estate. Ricchissimo il cartellone, in cui nomi conosciuti del panorama nazionale e internazionale affiancano compagnie giovani e talentuose del teatro emergente. La rassegna è in corso e i prossimi appuntamenti sono al teatro San Giorgio, oggi 20 giugno, con “Grace” di Silvia Gribaudi, progetto di performance ispirato alla scultura di Antonio Canova e al concetto di bellezza e natura. Sempre al San Giorgio il 26 giugno “Nel mezzo dell’Inferno” viaggio dentro alla Commedia di Dante in realtà virtuale, il 3 luglio in Corte Morpurgo “Leggere Lolita a Teheran” reading a cura di Cinzia Spanò, e gli appuntamenti andranno avanti fino al 2 agosto.

Inoltre, giovedì 22 giugno il palco di Corte Morpurgo – che quest’anno ripropone l’elegante veste al coperto presentata lo scorso anno – ospiterà “Alfonsina, Corridora”, spettacolo di teatro e musica prodotto da Teatro al Quadrato; una settimana dopo, il 29, sarà la volta di “In Giustizia” spettacolo teatrale prodotto dall’ordine degli avvocati di Udine presso il teatro Palamostre. Largo spazio è dedicato anche alla lingua friulana in ambito teatrale con molti appuntamenti, tra cui “Noufcent – Passaggi” di Michele Zamparini e Paolo forte, ispirato al racconto di Alessandro Baricco il 4 luglio presso Corte Morpurgo, e poi “Art tal ort”, uno spettacolo comico in musica di Duel, the best of Microband a cura di Felici ma Furlans, giovedì 20 luglio. Infine, “SAFest, Aria di teatro”, il Summer Accademy Festival organizzato dalla civica Accademia d’arte drammatica “Nico Pepe” dal 12 al 15 luglio, com ospiti internazionali da Estonia, Spagna e Georgia.

Attualmente in corso e durerà fino al 25 giugno Terminal, festival di circo contemporaneo, musica e arti multimediali. Un progetto di Circo all’Incirca che propone una serie di esperienze, laboratori, performance e spettacoli di arte circense e non solo presso il Parco Moretti.

E poi ancora la danza al centro dell’estate udinese con numerosi spettacoli coreutici e laboratori, in attesa del 7 luglio, quando ci sarà spazio per “AREA DANZA”, il festival, unico in Friuli Venezia Giulia, dedicato alla danza Urban. Per i più piccoli c’è In Giro Giocando – Zuiant a Torzeon, la serie di appuntamenti estivi con i giochi del Ludobus, dal 20 giugno fino alla fine di luglio, a cura del Servizio cultura e istruzione del Comune di Udine, in molte delle aree verdi e parchi della città. Agli amanti della lettura e dell’aria aperta saranno dedicati i percorsi di lettura de La Tribù che legge, incontri a cura della onlus Damatrà insieme alla Biblioteca Civica Joppi, anch’essi nelle aree verdi di Udine, dal 15 giugno al 31 luglio; e per i più piccoli le letture a cura del club Tileggounastoria venerdì 16 e lunedì 26 giugno e lunedì 3 luglio.

Con questi, e i molti altri eventi in programma, realizzati con il prezioso sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, di Promoturismo Fvg e del Gruppo Hera, “Udinestate” vuol dare ai cittadini di Udine l’opportunità di vivere a pieno la propria città sfruttando l’atmosfera rilassante e

gioiosa delle serate estive, arricchendo il proprio bagaglio culturale e scoprendo – o riscoprendo – tradizioni e arti, come la danza, il teatro e la musica che sono parte integrante della cultura del nostro territorio.



Qui tutto il programma da visionare