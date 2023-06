Lignano Sabbiadoro diventa il set di Calciomercato l’originale

Dal 19 al 23 giugno è possibile seguire la diretta del programma di Sky Sport dalla maggiore destinazione balneare del Friuli Venezia Giulia e commentare le ultime notizie di mercato insieme a ex calciatori, allenatori e opinionisti sportivi.

Da Filippo Inzaghi ad Alessandro Costacurta agli ex calciatori Aldo Serena, Franco Causio, Giancarlo Marocchi, Fernando Orsi e Lorenzo Marotti, ma anche l’allenatore di pallacanestro Max Menetti e gli opinionisti sportivi Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Massimo Marianella, Paolo Condò e Gianfranco Teotino. Sono solo alcuni dei tanti ospiti che si alternano da ieri, 19 giugno, a venerdì 23 giugno alle ore 23.00 dallo speciale set dell’Ufficio 5, alla base di Terrazza a mare a Lignano Sabbiadoro, allestito dal programma “Calciomercato – L’Originale”, la rubrica più attesa dell’Estate Italiana della Casa dello Sport su Sky Sport.

L’appuntamento dell’estate di Sky Sport, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, che quest’anno festeggia il ventesimo anno dalla prima messa in onda, è promosso e coordinato da PromoTurismoFVG con la collaborazione del Comune di Lignano Sabbiadoro e con il supporto tecnico di Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. e di Videe.

Il palinsesto

Martedì 20 giugno 2023

Dalle 23.00 alle 24.00 dalla Torretta dell’ufficio spiaggia numero 5 di Lignano Sabbiadoro inizierà la diretta della Trasmissione Calciomercato, condotta da Alessandro Bonan e Fayna assieme ad ospiti come Marco Bucciantini, Franco Causio e Max Menetti. Inoltre, ci si collegherà con Gianluca Di Marzio dalla Darsena Porto Vecchio e dal Grande Albergo Marin di Lignano Sabbiadoro. Durante la diretta sarà ospitata la sciatrice alpina Lara della Mea.

Mercoledì 21 giugno 2023

Dalle 23.00 alle 24.00 dalla Torretta dell’ufficio spiaggia numero 5 di Lignano Sabbiadoro inizierà la diretta della Trasmissione Calciomercato condotta da Alessandro Bonan e Fayna assieme agli ospiti Massimo Marianella, Giancarlo Marocchi e Fernando Orsi. Ci si collegherà con Gianluca Di Marzio da Aquileia in Piazza Capitolo assieme al ciclista paralimpico Michele Pittacolo e all’allenatore di calcio ed ex giocatore Luigi del Neri.

Giovedì 22 giugno 2023

Dalle 23.00 alle 24.00 dalla Torretta dell’ufficio spiaggia numero 5 di Lignano Sabbiadoro inizierà la diretta della Trasmissione Calciomercato condotta da Alessandro Bonan e Fayna con ospiti Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Massimo Marianella. Ci si collegherà con Gianluca Di Marzio da Marano Lagunare in occasione della manifestazione Borghi Swing.

Venerdì 23 giugno 2023

Dalle 23.00 alle 24.00 dalla Torretta dell’ufficio spiaggia numero 5 di Lignano Sabbiadoro inizierà la diretta della Trasmissione Calciomercato condotta da Alessandro Bonan e Fayna assieme agli ospiti Paolo Condò, Gianfranco Teotino e Alessandro Costacurta. Ci si collegherà con Gianluca Di Marzio dal Tenda Bar di Lignano Sabbiadoro, Piazza Marcello d’Olivo, e dalla spiaggia di Lignano Pineta con ospiti i campioni di BOB Mattia Variola e Giada Andreutti.

La trasmissione dallo stile narrativo ironico e anticonvenzionale ha come cornice sia luoghi iconici di Lignano Sabbiadoro sia centri di interesse storico e culturale come Aquileia, fino al borgo di Marano Lagunare, affacciato sull’omonima laguna e con un fascino fuori dal tempo, la città di Trieste e la vetta del Monte Lussari.

Il programma “Calciomercato – L’Originale”, partito lunedì 5 giugno, è live tutte le sere dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW.