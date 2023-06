Please Verify You Are HUMAN”: nuovo video dei PEEKABOOM

Martedì 20 giugno 2023 sarà pubblicato il video del nuovo singolo dei Peekaboom “(Please Verify You Are) Human”. Il video, che vede la collaborazione di Stefano Di Pietro all’artwork e di Francesco Mantovani per Komakino.it alla video production, anticipa l’uscita della graphic novel “Enhanced” per la quale i Peekaboom hanno curato la colonna sonora.

IL SINGOLO

Dopo anni dedicati a reinventare le cover più famose, con centinaia di concerti alle spalle, video cliccatissimi sul web e l’approvazione di grandi artisti come Lenny Kravitz e Jordan Rudess dei Dream Theater, è giunto il momento per i Peekaboom di pubblicare il loro primo singolo originale.

Angelica Lubian (cantautrice friulana) e Simone Masina (contrabbassista emiliano) firmano la prima composizione totalmente inedita del duo, intitolata (Please Verify You Are) HUMAN.



Il singolo (Spotify)è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed anticipa l’uscita di “Enhanced”,

fumetto di successo creato proprio da Simone Masina e disegnato da Stefano Di Pietro e Barbara Salvati.

“Enhanced” è una graphic novel prodotta in Italia ma di stampo internazionale a tema sci-f

cyberpunk che nel 2022 ha raccolto oltre 63000 Euro grazie ad un crowdfunding di successo con

oltre 1100 sostenitori provenienti da tutto il mondo.

Il testo di (Please Verify You Are) HUMAN riprende le principali tematiche cyberpunk esposte nella

graphic novel come la simbiosi uomo-macchina, l’amore ai tempi del futuro e il rapporto tra anima e

corpo meccanico. Musicalmente i Peekaboom si allontanano dagli ambienti elettronico-acustici e

dalle invenzioni contrabbasso e voce che li hanno contraddistinti sin dall’inizio ed esplorano sonorità

completamente nuove sperimentando per la prima volta un utilizzo massiccio dell’elettronica.

Per rimanere in tema di futuro Angelica Lubian e Simone Masina hanno collaborato con l’azienda

svedese Elk che li ha voluti come testimonial e betatester. A distanza di 400 Km l’una dall’altro, i due

musicisti hanno potuto comporre, arrangiare e produrre il nuovo singolo sfruttando l’innovativa

tecnologia Elk Live che permette di lavorare in real time senza latenze come se si fosse nella stessa

stanza anche da grandissime distanze.

BREVE BIOGRAFIA

Lei: un delizioso cocktail di fresca

ingenuità e virtuosismo vocale.

Lui: un’eclettica nuvola di sonorità pop,

jazz, contemporanea e classica.

Insieme Angelica Lubian e Simone

Masina sono Peekaboom, duo musicale

nato con l’intento di coniugare la

tradizione di due strumenti musicali

“classici” (voce e contrabbasso) con un

repertorio ed una strumentazione di

impronta decisamente moderna.

In equilibrio sulle corde di contrabbasso e voce, sorretti dai beat di computer e loop station, i

Peekaboom conquistano con la loro personale rilettura di un melting pot musicale molto originale: il

punk dei Prozac+ e la dance di Kylie Minogue come li interpreterebbe un quartetto d’archi o un

maturo direttore di orchestra, il rock degli U2 e il post-britpop dei Coldplay come li vorreste sentire

ad un festival di musica elettronica.

Il duo ha all’attivo 2 dischi (un album in studio We Are Peekaboom e uno registrato dal vivo Esagono

Live Session), un centinaio di concerti in prestigiosi club e festival in Italia e all’estero, video

apprezzatissimi con migliaia di condivisioni sul web e consensi di pubblico e artisti internazionali

come Lenny Kravitz e Jordan Rudess (Dream Theater).