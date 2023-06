Villa Manin Estate: il cartellone dei Concerti nel Parco

I nomi sono stati svelati uno alla volta nel corso di questi mesi e ora, messi assieme, dando vita a una delle rassegne boutique più attese dell’estate musicale in Italia. Villa Manin Estate è pronta per il debutto dei “Concerti nel Parco” domenica 25 giugno alle ore 18:30 con il set speciale acustico degli Zen Circus, una delle band più amate del rock alternativo italiano.

Villa Manin e il suo parco, patrimonio naturalistico del nostro paese, dal 25 giugno al 12 agosto si trasformano in un luogo di incontro e svago, attraverso la musica. L’Erpac FVG, in collaborazione con Vigna PR e FVG Music Live, porta avanti quindi l’idea di far scoprire e riscoprire quella parte della residenza doganale meno frequentata dai più, con questi eventi che alle ore 18:30 diventano un’alternativa alle abituali attività che si possono fare nei pomeriggi estivi, da proporre e condividere in famiglia o con i propri amici. Per questo motivo il biglietto d’ingresso mantiene un prezzo simbolico di 5 euro + d.p.

Nomi che sono dei riferimenti assoluti in Italia per la scena indie e nomi internazionali ricercati, il cui annuncio in Friuli-Venezia Giulia diventa una chicca assoluta a livello nazionale, daranno vita a un cartellone di assoluta qualità, con appuntamenti unici e imperdibili per tutti gli appassionati di musica e per tutti quelli che vogliono scoprirne nuovi artisti che stanno fuori dai classici circuiti mainstream.

I “Concerti nel Parco” partiranno col botto questa domenica: è quasi sold out infatti il concerto degli Zen Circus che hanno scelto Villa Manin tra le poche date estive con cui saluteranno il proprio pubblico prima di prendersi una pausa dai live di almeno due anni. Questa data sarà ancora più speciale perché proporranno un set speciale acustico, come ai loro esordi (ormai più di vent’anni fa!).

Proseguiranno poi domenica 9 luglio con un altro grande nome della scena indie italiana: sul palco l’Officina della Camomilla, band culto, tornati con un nuovo singolo e nuovi concerti dopo sei anni di silenzio. Anche in questo caso Villa Manin è stata scelta tra i pochi appuntamenti estivi del gruppo, prima della pubblicazione di un nuovo disco in autunno.

Da segnare sul calendario poi sono le date di venerdì 14, domenica 16 e venerdì 21 luglio, dedicate ai tre grandi protagonisti internazionali di questa edizione che sono nell’ordine Daniel Norgren, i Black Country, New Road e Jeremiah Fraites. Perché sono importanti questi nomi? Daniel Norgren, cantautore svedese, è l’autore della meravigliosa colonna sonora del film “Le otto montagne” (presentato a Cannes e vincitore del David di Donatello). I Black Country, New Road sono semplicemente una delle band più acclamate della musica contemporanea, con la loro identità ben definita tra post-punk e avant jazz, che lì ha già portati a calcare palchi prestigiosissimi nel mondo. Jeremiah Fraites infine non ha bisogno di presentazioni: è il leader dei The Lumineers e presenterà al pubblico il suo disco strumentale solista con un live suggestivo e coinvolgente per la sua intimità, rispetto alle grandi arene che fa con la sua band.

Venerdì 28 luglio sarà il turno della regina della musica alternative italiana: Maria Antonietta, che nel parco di Villa Manin presenterà il suo ultimo nuovo disco La Tigre Assenza.

L’ultimo appuntamento, sabato 12 agosto, come da tradizione sarà riservato all’imperdibile concerto all’alba che quest’anno rivedrà protagonista il Maestro compositore e pianista Remo Anzovino. Alle ore 05:30 del mattino farà vivere al pubblico il sogno del suo ultimo disco appena pubblicato “Don’t Forget to Fly”, il primo completamente piano solo della sua carriera che per due settimane è rimasto stabile all’interno della classifica dei dischi più venduti in Italia, al 62esimo posto nella classifica generale e al primo posto come album strumentale.

Il programma completo di Villa Manin Estate 2023 e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati.