Biker Fest International 16-19 settembre a Lignano Sabbiadoro

34 anni di storia, 4 aree di Lignano Sabbiadoro occupate da 350 espositori, 3400 Demo Rides nell’ultima edizione, 450 piloti off road, 250 Moto Tours realizzati per conoscere la Regione, 14 Case moto ufficiali presenti con tutti i nuovi modelli, su 480.000 mq: pura adrenalina nei giorni centrali di settembre e tanta voglia di riassaporare la normalità e l’amore per i motori.

Questo: in sintesi, il programma e i numeri da capogiro della 35ª edizione della Biker Fest che andrà in scena dal 16 al 19 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD).

35. edizione della Biker Fest a Lignano Sabbiadoro, dove le spiagge dorate faranno a gara con le cromature scintillanti delle belve meccaniche, delle migliaia di ospiti provenienti da tutto il Mondo, a testimonianza del peso e dell’internazionalità raggiunta da questa kermesse, che ha fatto del turismo e della passione per i motori a 360° il proprio core business.

L’evento si svolge in 4 diverse zone della città per accentuare e diversificare le peculiarità di ogni attrazione proposta, così che l’intera comunità venga coinvolta dalla manifestazione.

Molte tendenze nazionali e internazionali hanno preso vita proprio qui e non a caso, il Custom Bike Show della Biker Fest è il più storico in Europa (nato nel 1987), affiliandosi alle origini con il “Rat’s Hole” di Daytona e Sturgis (USA). Un’esclusiva assoluta è la Finale del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) e l’unica data del Campionato Custom Bike Show Mondiale AMD in Italia, con l’esposizione delle moto più belle d’Europa.

Fra i premi in palio 4 rimborsi spese da 1.000 Euro e stand gratuiti a mega fiere di settore come il Motor Bike Expo di Verona e Roma Motodays, e ulteriori accessori offerti dai maggiori Cataloghi internazionali, per un valore di decine di migliaia di euro.

Grande riscontro desterà come sempre l’Area dei Demo Rides gratuiti presso lo Stadio Teghil, realizzati dalle Case Moto Ufficiali presenti: la scorsa edizione si sono contate oltre 3.400 prove moto!

Non mancherà l’Enduro Fest un’area Off-Road a due ruote giunta alla 13° edizione della lunghezza di 7Km, mentre per le 4 ruote sarà di circa da 2Km, senza dimenticare l’impegno sociale con l’ospitalità ad associazioni di disabili che verranno accompagnati lungo i percorsi ed altre esibizioni di Garden Tractor, Moped, Vespa e Lambretta, queste ultime daranno vita al “Mods Meet Rockers”.

Ma a questo evento non può mancare il buon vecchio Rock dal vivo con una dozzina di esibizioni live, e poi il Pin Up Contest e novità per tutti i gusti, come il coinvolgimento dello Skate Park e le esibizioni di WindSurf, particolarmente apprezzate, vista la location.

Anche i gusti culinari saranno ampiamente appagati da cucine tipiche autoctone e nazionali, ma anche bavaresi, argentine e slovene, con gustosi piatti annaffiati dalle migliori birre artigianali in commercio.

Quindi vari Moto-Tours già da giovedì, per visitare le citta dell’UNESCO e altri luoghi di particolare interesse in Regione. Le gite partiranno dal Luna Park in prima mattinata e sono organizzate e guidate dal Moto Club Morena (presente con uno stand all’ingresso principale) e dalla rivista Mototurismo, che per la prima volta scenderà in campo nel corso dell’evento.

Gran finale domenica con la 26° U.S. Car Reunion, dal 1995 l’evento italiano più importante e storico di auto americane: l’ultima edizione ha vantato la presenza di 400 splendidi V8 americani.

Parlando di qualcosa di peperino non si può non citare il Contest “East Coast Sweet Pin-Up” che quest’anno raggiunge la sua 6° edizione. Un concorso che vedrà calcare il palco da oltre una dozzina di bellissime ragazze, pronte a sfidarsi a colpi di rossetto, act e battute. Il contest, creato dall’amico Pelù, si svolgerà nella giornata di sabato, mentre la domenica le artiste si accompagneranno alle meravigliose American Cars presenti.

Un occhio attento alla tecnologia e al Green si aprirà presso l’e-Mobility Village, in zona Stadio, area realizzata in collaborazione con l’Agenzia Lignano Holiday, una 2° edizione dove i visitatori avranno la possibilità di testare gratuitamente centinaia di mezzi elettrici ed ibridi, dalle auto agli scooter, passando alle motociclette e alle e-bikes.

Area, questa, fra le maggiori e meglio organizzate non solo a livello nazionale ma europeo.

Nel corso della manifestazione si svolgerà inoltre il grande E-Mobility Meeting: raduno di Auto Elettriche di ogni genere e marca, realizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy, che vedrà snodarsi un lungo serpentone di auto elettriche sulle vie di Lignano Sabbiadoro nel corso di domenica 19 settembre: https://www.teslaclub.it/raduno-tesla-club-italy-a-lignano-sabbiadoro-udine-il-19-settembre-2021-al-biker-fest-international.html

Ricordiamo infine che anche quest’anno si rinnova la storica “Moto senza Frontiere”, un’area dedicata a decine di “Motoglobetrotters”, motociclisti che hanno girato il mondo in moto e che saranno a disposizione del pubblico per presentare i lori libri, video e a raccontare le proprie avventure on the road. Lo faranno anche dal main stage, nelle sere di venerdì e sabato.

La manifestazione si svolgerà in assoluta sicurezza nel rispetto delle norme sanitarie: https://www.bikerfest.it/it/covid