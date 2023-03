Alla Biker Fest International il più grande raduno di auto americane

Quest’anno il raduno di Auto Americane più storico e grande dello stivale dello Stivale, soffia le 28 candeline e si prepara ad andare in programma durante la 37° Biker Fest International!

Il rombante set Hollywoodiano si trasferisce per due giorni nella splendida località balneare di Lignano Sabbiadoro (UD) che farà da sfondo per centinaia di mastodontici e prepotenti motori V8.

Cruisin’ Magazine, la storica rivista di settore, e Old School Garage Club accoglieranno i numerosi equipaggi provenienti dal territorio nazionale e internazionale per far rivivere il sogno americano.

Il parcheggio antistante il Luna Park, già durante il sabato ospiterà le numerose american cars che raggiungeranno la meta per pavoneggiarsi tra i visitatori abbagliati dalle cromature e carrozzerie lucenti delle Auto più belle e iconiche al mondo.

Tutti pronti poi alle ore 11 per la Parata della domenica che nella scorsa edizione ha superato i 400 equipaggi provenienti da mezza Europa: il fascino delle auto si intreccia con il sapore di salsedine e la calorosa atmosfera intensificata da decine di Pin Up.

Ingresso Libero e Welcome Bag per i primi arrivi di domenica. Non perdetevi il meglio dell’inizio estate!