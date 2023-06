Boomdabash sabato 1 luglio a Udine

Dopo il grande successo delle ultime edizioni con Max Gazzè e Francesco Gabbani, torna il grande concerto della Notte Bianca di Udine, con protagonista un altro grande nome della musica italiana. Sabato 1° luglio, sul palco del Castello di Udine, a salire sul palco saranno i Boomdabash, la band reggae salentina campione di vendite e di ascolti, pronta a scatenare il pubblico con l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro “Summer Tour 2023 – The Party Specialists”.

Dopo una serie di spoiler e rumors, è finalmente ufficiale: i Boomdabash festeggiano l’arrivo dell’estate con il nuovo freschissimo singolo “Lambada” Feat. Paola & Chiara, da pochi giorni in rotazione su tutte le piattaforme digitali e in radio. Una collaborazione cento per cento esplosiva per un vero e proprio viaggio anni ’90 capace di catapultarci nelle estati più belle della nostra vita tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari.

I biglietti per il concerto delle Notte Bianca, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto in programma alle 21.30. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Boomdabash è una delle migliori raggae band d’Italia. D’origine salentina il gruppo formatosi nel lontano 2002 come classico jamaican sound system, progressivamente cambia connotati percorrendo un sentiero di evoluzione artistica che sfocia nella realizzazione del primo lavoro ufficiale, “Uno” (2008). Blazon, Biggie Bash e Payà (i due cantanti) insieme a Mr. Ketra iniziano attivamente e con maggiore coscienza la loro avventura nella reggae music con differenti contaminazioni di generi e sonorità innovative. Dopo una lunga gavetta la band approda alla grande popolarità con il disco “Barracuda”, del 2018. Il singolo “Non ti dico no” con Loredana Bertè è talmente un successo di pubblico e critica, tanto da divenire il brano in assoluto più trasmesso dalle radio italiane nel 2018, Nel 2019 partecipano alla 69? edizione del Festival di Sanremo con “Per un milione”, hit da milioni di stream su Spotify e views su Youtube certificata dalla Fimi quadruplo disco di platino. Nell’estate dello stesso anno è l’uscita di “Mambo salentino”, hit featuring Alessandra Amoroso, certificata triplo disco di platino, hit più amata e ballata dell’estate 2019. Dopo un periodo trascorso in studio tra nuove produzioni Boomdabah sono tornati grandi protagonisti nel 2020 con l’uscita di “Karaoke”, singolo in collaborazione con l’ormai amica speciale Alessandra Amoroso, che a pochissimi giorni dall’uscita conquista immediatamente la vetta di Spotify, Apple Music, Amazon Music e ITunes, il brano è un successo clamoroso e rimane per ben 8 settimane alla numero della classifica radiofonica earone risultando così il brano più trasmesso di tutta l’estate 2020.

Fra gli eventi in programma nell’estate del Castello di Udine troviamo i live di Drusilla Foer (6 luglio), Ruggero De I Timidi (26 luglio), Madame (28 luglio), Mario Biondi (2 agosto) e Diodato (6 agosto), e gli spettacoli di Barbascura X (8 luglio), Paolo Crepet (17 luglio), Filippo Caccamo (25 luglio) e Francesco Cicchella (5 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .