Calcio Femminile: Tavagnacco eroico ferma la capolista Ternana

Le ospiti prendono due traverse, le ragazze di Campi si difendono con le unghie e con i denti e portano a casa lo 0-0.

Stop. Il Tavagnacco ferma la Ternana, lanciata e prima in classifica. Un punto che fa tanto morale in casa gialloblù, l’ennesima dimostrazione di quanto questo sport sia imprevedibile. Chi lo avrebbe mai detto alla vigilia? Pochi, forse nessuno.

La capolista arriva in Friuli obbligata a ottenere bottino pieno per tenere distante la Lazio in classifica. Specialmente in avvio, la squadra di Melillo fa valere la propria superiorità tecnica e soprattutto la maggiore fisicità. Sono le palle alte a creare apprensione al Tavagnacco che in apertura di gara vede le avversarie svettare altissime nel gioco aereo. Sattolo è costretta alla gran parata sul colpo di testa di Tarantino a botta sicura dopo quattro minuti. Le ospiti fanno la partita, attorno al quarto d’ora Quazzico centra la traversa staccando imperiosamente su calcio d’angolo. La Ternana si innervosisce, non riesce a sbloccarla e a provarci è la capocannoniere del campionato Pirone (14 reti) che prima calcia fuori e poi con una capocciata impegna nuovamente il portiere friulano. La giornata di Sattolo è ricca di lavoro: brava la numero 37 sull’ennesimo corner a respingere il colpo di testa di Pascioni e a opporsi poi alla conclusione a colpo sicuro di Di Criscio. Sul calcio d’angolo seguente una serie di deviazioni fanno terminare la sfera sul palo. Il Tavagnacco soffre, cerca di resistere in ogni modo e riesce a portare lo 0-0 all’intervallo.

Nella prima parte della ripresa le gialloblù rischiano pochissimo. La sfida è più equilibrata. Anzi, il Tavagnacco in contropiede è pericoloso: Desiati pesca in profondità Demaio che salta Ghioc, ma non riesce a trovare tempo e coordinazione per calciare a porta vuota e viene recuperata in extremis. Le umbre vanno all’assalto, alla ricerca del gol-vittoria e attaccano a testa bassa. Passa la mezz’ora, Porcarelli carica il destro, ma si vede respingere la conclusione dalla traversa. Nel finale attenzione e concentrazione massime consentono alle friulane di portare a casa un punto. Con un po’ di fortuna, ma anche con tanti meriti, le ragazze di Campi fermano la corsa della capolista.



TAVAGNACCO-TERNANA 0-0

TAVAGNACCO

Sattolo, Donda, Peressotti, S. Novelli, Weithofer, Lazzara (42’ st Papagna), G. Novelli, Bortolin (26’ st Lauriola), Magni, Casellato, Demaio. Allenatore: Campi.

A disposizione: Kocina, Lorenzini, Lakovic, Maroni, Desiati, Gashi.

TERNANA

Ghioc, Zannini (36’ st Marenic), Pacioni, Di Criscio, Quazzico, Lombardo (12’ st Berti), Ferrara, Wagner, Porcarelli, Tarantino, Pirone. Allenatore: Melillo.

A disposizione: Siejka, Sacco, Massimino, Maffei, Fusar Poli, Labianca.

Arbitro: Sassano (sezione Padova).

Note: Ammonite: Di Criscio. Recupero: 1’ e 5’.