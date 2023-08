CANTO LIBERO: 27 agosto a Lignano Sabbiadoro concerto tributo a Battisti e Mogol

Domenica 27 agosto, in occasione dell’anniversario degli 80 anni di Lucio Battisti, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro andrà in scena il concerto tributo Canto Libero – omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, quarto appuntamento della rassegna Nottinarena.Biglietti in online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Inizio concerto ore 21:00.

Canto Libero è un grande spettacolo che celebra il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Lo spettacolo, a partire dal 2016, ha alle spalle numerosi tour nei più importanti teatri italiani, praticamente sempre tutti sold out e questa estate è in giro nelle principali rassegne estive.

Con la produzione di Good Vibrations Entertainment, Canto Libero propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei classici del loro repertorio: il progetto, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare semplice copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva.

La voce di Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di Francesco Termini e Giulio Ladini e gli eccezionali ingegneri del suono Ricky Carioti (fonico di Elisa e Gianna Nannini) e Jan Baruca rileggeranno “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te”… e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni.