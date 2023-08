“Ce crodistu di fâ!” in Frisia la nuova produzione Teatri Stabil Furlan

Al è ferment tal Teatri Stabil Furlan, li che si è daûr a sierâ i ultins detais pe gnove stagjon. In particolâr, tes setemanis che a vignaran il diretôr artistic, Massimo Somaglino, adun cul staff, al sarà impegnât tes provis par preparâ une des novitâts previodudis dal cartelon 2023/2024: “Ce crodistu di fâ!”. Il spetacul al sarà une trasposizion par furlan di une opare par frison, une altre des tantis lenghis minoritariis de Europe, fevelade tai Paîs Bas. Une gnove produzion dal Tsf fate in colaborazion cun Compagnia Pier21 – Looewarden (de Frisie, apont) e cul jutori de Fondazione Bon, de Regjon Autonome Friûl-Vignesie Julie e de Ambassade Olandese in Italie (provincie de Frisie). Propit par lavorâ a chest progjet gnûf e entusiasmant e par che la version furlane e sedi in linie cul origjinâl frison, a rivaran te capitâl furlane, dai 28 di Avost al prin di Setembar, Freark Smink e Klaavje Postma: il prin atôr e dramaturc, autôr dal test e interprete; la seconde atore e interprete ancje jê de opare frisone.

«O sin pardabon contents di cheste colaborazion – al à dit Somaglino – no dome pe cualitât artistiche dal spetacul, ma ancje parcè che nus permet di lavorâ cuntune altre minorance linguistiche europeane, fat che nol sucêt dispès. Il teatri al fasarà di puint fra la lenghe e la culture frisone e chê furlane, che o vin scuviert che a àn tantis robis in comun. Smink e Postma a saran chi di nô dome par cualchi zornade, par organizâ il progjet, ma il lavôr che nus spiete al sarà tant e o soi sigûr che nus insiorarà une vore. Po in Novembar, cuant che il lavôr al sarà dongje a finî, o darìn acet ancje al regjist dal spetacul, Jos Thie, che al sierarà la metude in sene cuntune setemane di preparazion. Cence pandi masse detais sul spetacul, o pues dî che al fevele di temis cetant atuâi, di spessôr, ma lu fâs cence lassâ in bande moments di ironie e di ridade amare. In chescj mês al è stât un grant lavôr di studi e di traduzion par podê rindi la version furlane dal dut fedêl a chê origjinâl. O crôt che il risultât al sarà preseât dal public».

‘Wat Soesto!’ (chest il titul origjinâl di “Ce crodistu di fâ!”) al sarà un monolic in comedie, cun batudis fulminantis, voltadis te version furlane di Serena Fogolini. Lis senis a saran riprodusudis pâr a pâr cun chês dal progjet origjinâl, e a permetaran di meti in sene une version compagne di chê frisone, intun rapuart transeuropean gnûf che al met dongje midiant dal lavôr teatrâl dôs lenghis minoritariis e dôs culturis. Il debut dal spetacul par furlan al sarà ae fin di Novembar e al varà tant che protagoniscj Federico Scridel e Carla Manzon.

BIOGRAFIE FREARK SMINK – Freark Smink al è un atôr e dramaturc frison. Al à interpretât desenis di rûi tal teatri frison e in svariâts cines e produzions televisivis in Olande. Al à fat ancje un program innomenât par fruts su la emitente regjonâl Omrop Fryslân. Smink al à ancje scrit diviersis senegjaturis pai siei programs televisîfs e par dôs produzions teatrâls frisonis: Zelle e Wat Soesto!

BIOGRAFIE KLAASJE POSTMA – Klaasje Postma e je une atore e dramaturghe frisone. E à recitât in desenis di oparis teatrâls frisonis e in cines tant che Rolling Home e La vita è bella, ancje cul compagn Freark Smink.