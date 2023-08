Previsioni traffico autostrada nel fine settimana

Il controesodo di questo fine settimana sarà sostanzialmente la replica di quello dello scorso weekend sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Lo dicono i numeri con la previsione di circa 183 mila transiti nella giornata di domani, sabato 26 (traffico da bollino nero) e quasi 166 mila nella giornata di domenica 27 (bollino rosso).

Pertanto, sabato in direzione Venezia, per l’intera giornata, si avrà traffico critico con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari, nelle vicinanze dei cantieri per la costruzione della terza corsia e in entrata alla barriera di Trieste Lisert. In particolare è atteso l’ingresso di circa 28 mila vacanzieri (come sabato scorso) alla barriera del Lisert di rientro dalle coste croate e dai Paesi del Nord Est Europa e di circa 13 mila a Latisana. Nella stessa giornata, in direzione Trieste, si avrà alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari (16 mila veicoli attesi a Latisana) e in uscita alla barriera di Trieste Lisert per effetto delle ultime partenze dei turisti verso le mete delle vacanze. Traffico sostenuto è previsto anche nel pomeriggio in A23 Palmanova-Udine, in direzione Palmanova e in A28 Portogruaro-Conegliano, in carreggiata Sud con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro.

Nella giornata di domenica i flussi dovrebbero leggermente diminuire, con possibili code sempre all’ingresso di Lisert e in uscita e in entrata a Latisana.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 08,00 alle 16,00 di sabato e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica.

Autostrade Alto Adriatico rinnova l’appello a osservare i limiti di velocità, a mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono, a non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida, e a controllare bene il veicolo prima di partire. Infatti, da inizio anno è stato riscontrato un incremento sulla rete di mezzi in panne a causa di guasti al motore, all’impianto elettrico, alle gomme e ai freni. Solo negli ultimi due fine settimana sono stati effettuati 163 soccorsi meccanici (rispetto ai 122 dello scorso anno), potenziali fonti di rischio per la circolazione. In un anno questi interventi sono circa 8.000.