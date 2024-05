Capitan Harlock, il pirata spaziale torna al Cinema Visionario dal 20 al 22 maggio

Benda nera a coprire un occhio, cicatrice che gli attraversa il volto, lungo mantello nero: stiamo parlando ovviamente di Capitan Harlock, il pirata spaziale più famoso dell’animazione giapponese! È il 9 aprile 1979 quando il pubblico italiano “incontra” per la prima volta l’iconico personaggio nato dalla fantasia del geniale Leiji Matsumoto. 45 anni dopo, il pirata dello spazio torna al cinema con CAPITAN HARLOCK. L’ARCADIA DELLA MIA GIOVINEZZA! Il film sarà in programma al Visionario lunedì 20 maggio alle ore 20.30, martedì 21 e mercoledì 22 maggio alle ore 21.00.

La guerra contro gli Illumidiani é perduta, la libertà una chimera. Un valoroso guerriero torna, stanco ma indomito, sul suo pianeta occupato: il suo nome è Harlock. Le città sono in rovina e i governanti corrotti non hanno esitato a vendersi all’invasore. Ma c’è ancora qualcuno che combatte per la libertà: Maya, la “voce” della resistenza; Zoll, il mercenario di Tokarga deciso a vendicare il suo popolo; Emeraldas, una piratessa spaziale. E infine Tochiro, geniale costruttore di una possente astronave che porta il nome di un’utopia: Arcadia. La battaglia per la libertà sta per iniziare!

Biglietto intero €10, ridotto €8. Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti consultare il sito www.visionario.movie.