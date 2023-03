Carl Brave sabato 26 agosto a San Vito al Tagliamento

Carl Brave, cantante e producer romano da 40 dischi di platino e 3 milioni di ascolti mensili su Spotify, artista capace di rivoluzionare il pop italiano, è il primo grande nome dell’estate di eventi di San Vito al Tagliamento. Quella in provincia di Pordenone sarà l’unica data in Friuli Venezia Giuli del nuovo tour estivo dell’artista, che toccherà i più importanti festival del nostro paese. L’appuntamento è quindi per sabato 26 agosto, nella centralissima Piazza del Popolo. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .

“La Piazza di San Vito al Tagliamento si apre alla musica per coinvolgere e far vivere a pieno la nostra città. Vogliamo farlo con un artista che farà sognare per una notte i tanti giovani che aspettano da tempo un concerto realizzato per loro. – ha commentato l’assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento, Andrea Bruscia –Per una città che vuole avvicinare i giovani alla cultura, Carl Brave è perfetto, perché sa usare le parole in modo straordinario, innovando il linguaggio, viaggiando nei luoghi e nelle relazioni realizzando in modo autentico istantanee di vita che affascinano e coinvolgono le nuove generazioni. Non vogliamo fermarci qua, ma portare San Vito al Tagliamento a essere una meta importante per concerti di primo livello.”

Dopo l’uscita di “Remember”, una ballad dal sapore nostalgico, Carl Brave annuncia i primi appuntamenti del suo tour estivo. Per l’occasione Carl Brave si esibirà con una band di undici elementi: sul palco sarà accompagnato da Mattia Castagna al basso, Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi alle chitarre, Simone Ciarocchi alla batteria, Lucio Castagna alle percussioni, Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri alle trombe, Marco Bonelli al sax, Matteo Rossi alle tastiere e Marta Gerbi e Francesco Sacchini ai cori.

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”. L’album, uscito per Island Records a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il Doppio Disco di Platino. Molti sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl, nelle quindici tracce dell’album troviamo, infatti, collaborazioni eccellenti come quelle con Fabri Fibra, Coez e Francesca Michielin. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”. Nell’album 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. In “Coraggio” sono presenti anche 7 collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero. Carl Brave ha già conquistato 40 Dischi di Platino e il suo canale Spotify conta 3 milioni di streams mensili. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche e collabora con Myss Keta, Gemitaiz, Pretty Solero e Ketama126.