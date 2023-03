The Music of Hans Zimmer domenica 28 maggio al Politeama Rossetti

C’è grande attesa per l’arrivo in Italia di“The Music of Hans Zimmer”, lo show dedicato alle colonne sonore del più grande compositore più amato di Hollywood che debutterà il 6 e 7 aprile rispettivamente al Gran Teatro Geox di Padova e al Politeama Rossetti di Trieste.

La data di Trieste ha già registrato il tutto esaurito in prevendita da alcune settimane: a grande richiesta viene annunciato il raddoppio in programma domenica 28 maggio, sempre al Politeama Rossetti. I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 31 marzo online su Ticketone.it, Vivaticket.it, in tutti i punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro.

Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Inception, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Madagascar – tutti i più grandi successi di Hans Zimmer – verranno eseguiti dalla famosa orchestra sinfonica di Kiev, Lords Of The Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura.

Nella sua carriera Hans Zimmer ha vinto quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora su dodici candidature, tre Golden Globe e un Brit Award: è uno dei compositori contemporanei più influenti, soprattutto in ambito cinematografico, che ha trovato la sua fama dopo l’uscita del film cult “Rain Man”. “Quando ho ideato la musica per Rain Man, ho continuato a pensare: non cercare di soffocare i personaggi. Non venire in primo piano. Raymond, il personaggio principale, non capisce davvero dove si trova. Vede il mondo in modo diverso da noi… Perché non creare “musica del mondo” per un mondo che esiste solo nella sua testa?” ricorda il compositore.

Da quel film e quella prima candidatura all’Oscar i migliori registi di Hollywood si sono messi in fila per lavorare con lui. La sua musica ha impressionato così tanto la Disney che gli ha commissionato la colonna sonora per il cartone animato “Il Re Leone”: il tema musicale del cartone animato ha portato al compositore tre dei premi più prestigiosi: “Oscar”, “Golden Globe” e “Grammy”. Nella sua carriera Zimmer ha continuato ad essere premiato per i suoi lavori, diventando davvero il numero uno a Hollywood, tanto che ormai una cerimonia degli Oscar è rara senza una sua candidatura: anche nel 2022 ha vinto con il film Dune.

La straordinaria bravura dell’orchestra Lords of the Sound e le migliori composizioni di Hans Zimmer, faranno vivere al pubblico sensazioni indimenticabili, in un’atmosfera fiabesca e piena di bellezza. Un concerto sinfonico, che riproporrà quelle che sono tra le colonne sonore più amate della storia del cinema, impreziosito dalla presenza di una rock band e una stupefacente produzione visual con luci e effetti speciali, potenti parti vocali di solisti e coristi e soprattutto un’energia inarrestabile che conquisterà il pubblico in sala.

Entrambe le serate sono organizzate da VignaPR e AND Production in collaborazione con il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

“THE MUSIC OF HANS ZIMMER”

Performed by The Orchestra Lords of the Sound

VENERDÌ 7 APRILE 2023 – SOLDOUT

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 – NUOVA DATA

TRIESTE, Politeama Rossetti

PLATEA A € 48,00 + dp

PLATEA B € 48,00 + dp

PLATEA C € 42,00 + dp

PRIMA GALLERIA € 38,00 + dp

SECONDA GALLERIA € 32,00 + dp

LOGGIONE € 25,00 + dp

I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 31 marzo 2023 online su Ticketone.it, Vivaticket.it, in tutti i punti di vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti.