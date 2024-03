Carmen Consoli domenica 30 giugno a Trieste

Cantante, cantautrice, polistrumentista, conosciuta da tutti come la “Cantantessa”, Carmen Consoli è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco ed è una delle voci più amate dell’intera scena musicale nazionale. È stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per la Notte della Taranta, l’unica italiana ad aver partecipato in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley e una delle poche artiste italiane affermatesi anche oltre i confini nazionali.

Carmen Consoli annuncia oggi il nuovo tour-evento “Terra ca nun senti”, con cui omaggia la tradizione musicale siciliana, che partirà il prossimo 22 maggio da New York, per proseguire poi negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles, Miami), Canada (Montreal), Spagna (La Mar de Musicas Festival di Cartagena) e arrivare in Italia a inizio giugno: l’8 giugno si esibirà all’Anfiteatro di Pompei e poi toccherà alcuni tra i luoghi più suggestivi della penisola italiana: domenica 30 giugno è attesa al Castello di San Giusto a Trieste.

La cantantessa siciliana ritorna nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, a grande richiesta, a più di 8 anni dalla sua ultima esibizione (al Politeama Rossetti) ed è il primo nome – annunciato da VignaPR e Good Vibrations Entertainment – per la rassegna di concerti al Castello di San Giusto che inserisce nell’ambito di “Trieste Estate 2024”, promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 28 marzo online su Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tantissime sono le star internazionali che apprezzano la sua musica, da David Byrne che l’ha scelta per il suo Meltdown Festival nel 2015, a Robert Plant con cui ha condiviso il palco del Lucca Summer Festival 2022, da Peter Gabriel che l’ha voluta al Womad Festival del 2023, fino ad Elvis Costello con il quale ha condiviso una memorabile tournée lo scorso anno. Carmen Consoli è anche l’unica artista ad aver vinto due volte il Premio Amnesty International Italia ed è stata infine nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa.

CARMEN CONSOLI “Terra ca nun senti”

DOMENICA 30 GIUGNO 2024 (inizio ore 21:00)

CASTELLO DI SAN GIUSTO – TRIESTE

Poltronissima Platinum € 50,00 + dp

Poltronissima Gold € 42,00 + dp

Poltronissima numerata € 30,00 + dp

