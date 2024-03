Giorgio Panariello e Marco Masini 24 luglio a Lignano

Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio. Dopo un tour estivo e uno teatrale di successo, la strana coppia prosegue quindi il suo viaggio nei principali festival della penisola con “Panariello vs Masini – Il Ritorno”. I due faranno tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica data regionale, in programma il prossimo 24 luglio (inizio alle 21.30) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, ospiti del calendario del Lignano Sunset Festival.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita dalle 16.00 di martedì 26 marzo sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni in “Panariello vs Masini – Il Ritorno”, spettacolo che arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto i due girare tutta la Penisola nel corso del 2023. Ora, a grande richiesta, il comico e il cantautore, artisti entrambi amatissimi dal pubblico, sono pronti per riabbracciare i loro fan, per oltre due ore di spettacolo fra note e risate.

Fra i concerti già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo il live di Mahmood del 12 agosto e l’happening metal dell’estate del 19 agosto, con protagonisti Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber. Info e biglietti su www.azalea.it .