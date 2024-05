Si parte venerdì 24 maggio da Mortegliano per arrivare a Sappada dopo 157 km. L’orario previsto per la partenza è alle 13.10 da Mortegliano. Si stima che i primi ciclisti arriveranno alle 17 a Sappada.

Per vedere le immagini della gara in diretta tv potrete sintonizzarvi su Rai Sport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2. In alternativa dalle 12.45 su Eurosport. Sarà possibile seguire la tappa anche via cellulare o computer su Rai Play dalle 13.10 https://www.raiplay.it/dirette