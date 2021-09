CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 01/09/21 al 12/09/21

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI

(Shang-Chi and The legend of the Ten Rings)

di Destin Daniel Creston

Dopo l’inevitabile rallentamento dovuto alla pandemia e alle sue diffuse conseguenze, l’MCU sembra aver ripreso la sua (almeno per il momento) inarrestabile corsa. Dopo Black Widow e le serie su Disney+, arriva in sala Shang-Chi, nuovo personaggio che va ad allargare il già ricco elenco di eroi Marvel portati dai fumetti al cinema.

ATTESA WELTALL 70%

Il ritorno della saga della Marvel in esclusiva al cinema, dopo quello parziale di Black Widow distribuito anche sulle varie piattaforme in streaming, e’ un passaggio importante per il ritorno ad una normalita’ cinematografica sperata un po’ da tutti. Non il titolo che mi attira di piu’, ma potrebbe valere un uscita in sala.

ATTESA KUSA 70%

IL COLLEZIONISTA DI CARTE

(The Card Counter)

di Paul Schrader

Ex militare divenuto giocatore professionista di poker, William Tell viene trascinato tra i fantasmi del suo passato quando decide di aiutare il giovane Cirk ad organizzare una vendetta contro il suo colonnello. Per Tell questa sarà l’occasione per ottenere la redenzione personale che da tanto va cercando.

ATTESA WELTALL 80%

Thriller di vendetta con Oscar Isaac, Willem Dafoe e Tye Sheridan, il giovane protagonista di Ready Player One, che porta la firma di un veterano illustre del cinema come Paul Schrader. Una visione sicuramente la merita, magari non in sala.

ATTESA KUSA 65%

LA RAGAZZA DI STILLWATER (Stillwater)

di Tom McCarthy

Quando la figlia finisce in carcere in Francia, il padre Bil parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per aiutarla. Tra difficoltà delle lingua e problemi burocratici, si dedica anima e corpo alla missione di liberare la figlia ingiustamente accusata. Troverà aiuti inaspettati che cambieranno la sua prospettiva del mondo.

ATTESA KUSA 60%



Nuovo film di Tom McCarthy che ci aveva convinto con il suo bellissimo Il Caso Spotlight giustamente premiato anche agli Oscar. La fiducia che riserviamo per questa sua ultima fatica è più che guadagnata.

ATTESA WELTALL 60%

QUI RIDO IO

di Mario Martone

Direttamente dal Festival di Venezia, arriva la vicenda umana ed artistica di Eduardo Scarpetta, mito del teatro italiano e icona della cultura napoletana, padre naturale dei De Filippo. Toni Servillo diretto da Martone e’ una garanzia, e il titolo pare interessante.

ATTESA KUSA 60%



Una celebrazione di una figura fondamentale per la storia del teatro italiano incarnata da uno dei migliori attori italiani attualmente in circolazione.

ATTESA WELTALL 60%

.WELCOME VENICE

di Andrea Segre

Due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, famosa isola di Venezia, sono al centro di una vicenda di un conflitto tra tradizione e modernita’ ai tempi della pandemia. Con un fratello che vorrebbe portare avanti l’attivita’ di famiglia mentre l’altro e’ aperto a nuove possiblita’

ATTESA KUSA 0%



Segre affronta con il suo film lo scontro tra tradizione e modernità, tra passato e futuro, che coinvolge Venezia in un particolare momento storico dove il cambiamento è praticamente inevitabile.

ATTESA WELTALL 40%