CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 02/02/2023

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

THE PLANE

di Jean-Francois Richet

Costretto ad un atterraggio di fortuna su di un’isola dell’arcipelago filippino, il pilota commerciale Brodie deve stringere alleanza con un galeotto che stava trasportando sul suo volo per proteggere gli altri passeggeri da un gruppo di militanti armati. Quelle alleanze impossibili che rimandano a classici intramontabili come Distretto 13 di Carpenter ma che probabilmente “volano” decisamente più basso.

ATTESA WELTALL 40%

Action movie con protagonista Gerard Butler. E il mio interesse e’ gia’ meno di zero.

ATTESA KUSA 0%

.

ASTERIX E OBELIX: IL REGNO DI MEZZO

(Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu)

di Guillame Canet

Forse benedetti da un indiscutibile successo in patria, proseguono le avventure cinematografiche di Asterix e Obelix. Questa volta i due inarrestabil Galli dovranno aiutare una principessa cinese a sventare i malvagi piani che hanno visto sua madre, l’imperatrice, deposta e imprigionata. Con tutto il bene che si può volere il consiglio e solo uno: leggete i fumetti.

ATTESA WELTALL 40%

Fenomeno che ormai direi limitato solo all’ambito nazionale, non ne capisco bene la distribuzione oltre confine. A me i fumetti piacevano da piccolo, ora un film non andrei mai a vederlo.

ATTESA KUSA 0%

.

BUSSANO ALLA PORTA (Knock at the Cabin)

M. Night Shyamalan

Dopo Old, nel quale rifletteva sull’importanza di valorizzare il proprio tempo che costantemente sfugge al nostro controllo, Shyamalan torna con un altro dramma familiare/thriller che si spinge fino all’home invasion dai toni apocalittici. Una coppia con la loro figlia, in vacanza in una baita tra i boschi, vengono presi in ostaggio da un gruppo di apparenti fanatici che li mettono di fronte ad una scelta terribile. Uno di loro dovrà essere sacrificato per scongiurare la fine del mondo.

ATTESA WELTALL 80%

Utilizzare i generi per sovvertire le aspettative e rbaltare le certezze dello spettatore e’ sempre stata una caratteristica di Shyamalan, anche nei suoi lavori meno riusciti. Non ho visto il recente Old ma e’ da The Visit che il regista pare in serie positiva, quindi guardo a questa nuova uscita con ottimismo. Anche perche’ giudicando dal trailer sembra che si parli di temi come fede, complottismo e sacrificio. La curiosita’ c’e’, speriamo venga ricompensata.

ATTESA KUSA 70%

.

DECISION TO LEAVE

di Park Chan-wook

Il detective Hae-jun si trova ad indagare sulla strana morte di un escursionista ai piedi di una montagna. Mentre cerca di capire se si tratta di un incidente o di omicidio, conosce la moglie dell’uomo e viene totalmente stregato dalla sua bellezza tanto da mettere in discussione la sua imparzialità nell’indagine. Attesissimo ritorno di Park Chan-wook che esplora ancora una volta i misteri dell’attrazione e la complessità dei rapporti umani.

ATTESA WELTALL 90%

Non sono un fan del cinema di Chan-wook come il mio collega, ma le atmosfere noir con la passione che si mescola al delitto sono decisamente tra le mie preferite, quindi un occasione sicuramente gliela daro’

ATTESA KUSA 65%

.

GLI SPIRITI DELL’ISOLA (The Banshee of Inisherin)

di Martin McDonagh

Dopo lo splendido Tre Manifesti a Ebbing Missouri, Martin McDonagh si sposta sul suolo irlandese e riforma la vincente coppia d’attori del suo ottimo In Bruges. Colin Farrell e Brendan Gleeson interpretano due amici da una vita. Cosa succede però quando uno dei due, senza apparente motivo decide di troncare senza appelli quella amicizia?

ATTESA WELTALL 80%