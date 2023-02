CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 15/02/2023

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

di Payton Reed

Terzo film stand-alone per Ant-Man (in realtà il secondo in coppia con la compagnia The Wasp) e sembra che il personaggio di Scott Lang avrà un ruolo sempre più importante negli sviluppi del MCU visto che lui e tutta la sua famiglia verranno trasportati nel regno quantico soggiogato nientemeno che da Kang, futuro main villain degli Avengers. Il Marvel Cinematic Universe sta diventando anno dopo anno sempre più complesso tanto da avvicinarsi, per incastri di continuity, con la controparte cartacea. Perciò, consiglio prima di vedere questo film di recuperare almeno la prima stagione di Loki su Disney+

ATTESA WELTALL 60%

I due precedenti Ant-Man sono stati due film di intrattenimento leggero, grazie al talento comico di Paul Rudd, che ben si adatta ai poteri che trasformano il nostro eroe da dimensioni microscopiche a gigantesche, con echi che rimandano all’Alice di Lewis Carroll. Passato da personaggio semi-secondario a chiave di volta per la soluzione del “problema Thanos” in Avengers: Endgame, il personaggio di Scott Lang ora si vede catapultato in un’avventura nel microcosmo del regno quantico, e come gia’ preannunciato dal mio collega, se la vedra’ con il prossimo cattivone, ovvero il Kang visto nel finale della serie tv su Loki. Nel frattempo pero’ si sta facendo strada, anche negli spettatori piu’ appassionati, una certa stanchezza nel continuare a seguire al cinema e ora anche in tv le peripezie di un numero sempre crescente di supereroi, forse un po’ troppi e meno carismatici perche’ possano continuare ad appassionare le loro storie.

ATTESA KUSA 70%

.

NON COSI’ VICINO (A Man Called Otto)

di Marc Foster

A sessantanni d’età, persa la moglie e allontanato dal lavoro, Otto decide di farla finita. Ma i suoi piani vengono costantemente ostacolati dai nuovi invadenti vicini la cui amicizia lo porterà a riconsiderare la sua scelta. Un film sulle seconde possibilità con un onnipresente Tom Hanks.

ATTESA WELTALL 50%

Tom Hanks e’ un motivo sufficiente, per una pellicola che si preannuncia dolceamara, perfettamente nelle corde di uno degli attori piu’ versatili della sua generazione

ATTESA KUSA 50%

.

TRAMITE AMICIZIA

di Alessandro Siani

Film “di e con” di cui sentivamo intimamente il bisogno, Tramite Amicizia è la nuova fatica del comico Alessandro Siani nel quale intepreta Lorenzo titolare di un’agenzia che noleggia amici, letteralmente. In caos di bisogno chiunque può rivolgersi a Lorenzo per avere all’occasione la giusta compagnia, sia che si tratti di svolgere piccole commissioni, sia che si abbia bisogno di avere qualcuno accanto in un momento difficile. Quando lui stesso assumerà l’incarico di fare da amico al titolare dell’azienda dove lavorano i suoi zii, i problemi cominceranno a bussare alla sua porta.

ATTESA WELTALL 0%

Film che ha sicuramente un suo pubblico, di cui io non faccio parte.

ATTESA KUSA 0%

.

THE QUIET GIRL (An Cailín Ciúin)

di Colm Bairéad