CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 18/01/2023

Brevemente in sala.

ANCHE IO (She Said)

di Maria Schrader



Ennesimo esempio di titolo italiano imbarazzante, diverso dal titolo originale che prendeva spunto dal titolo del libro che ha ispirato il film. Un titolo decisamente assurdo perche’ il nome del movimento di denuncia degli abusi sessuali nei confronti delle donne e’ universalmente noto come MeToo e non come Anche Io, che ne e’ la goffa e ridicola traduzione letterale. Polemiche a parte, il film della Schrader racconta di come tale movimento e’ cominciato, ovvero dall’indagine giornalistica di due reporter del New York Times, iniziata nel 2017, sugli abusi sessuali commessi dal produttore cinematografico Harvey Weinstein. Classico esempio di cinema d’indagine giornalistica made in USA, riportato di recente alla ribalta dal bellissimo e pluripremiato Il Caso Spotlight, She Said ha come protagoniste la sempre brava Carey Mulligan e la giovane Zoe Kazan. Unico appunto possibile e’ che il tema e’ gia’ stato trattato da varie pellicole e serie tv, direttamente come nel caso di Bombshell o di The Morning Show o indirettamente come nella bellissima Unbelievable di Netflix. Rimane comunque il film della settimana, almeno per me.

ATTESA KUSA 85%

Sempre in prima fila per il buon cinema d’indagine ed in questo caso si parla del caso che negli ultimi anni ha scosso Hollywood fino alle fondamenta.

ATTESA WELTALL 75%

BABYLON

di Damien Chazelle



Dall’autore di Whiplash e La La Land arriva un affresco sulla Hollywood dei ruggenti anni 20/30, con al centro una ragazza in cerca di fama e fortuna interpretata da Margot Robbie e un affermato attore interpretato da Brad Pitt. Nel periodo del passaggio dal muto al sonoro, carriere vengono stroncare ed altre prendono il volo in un turbinio di feste faraoniche, lusso sfrenato ed eccessi di ogni tipo. Un ritratto insieme affettuoso ed impietoso di un periodo fondamentale per la fabbrica dei sogni per eccellenza.

ATTESA KUSA 70%

Damien Chazelle ha saputo ritagliarsi un posto speciale in quel di Hollywood e con questo Babylon si prepara a rinsaldare la sua posizione mentre la racconta in un periodo di importanti e significativi cambiamenti. Consigliato.

ATTESA WELTALL 70%

GRAZIE RAGAZZI (dal 12/1)

di Riccardo Milani



Antonio Albanese protagonista nella vicenda toccante (ed autobiografica) di un attore disoccupato che diventa insegnante in un laboratorio teatrale all’interno di un carcere. La scoperta di talenti inaspettati e l’entusiasmo incontrato tra i suoi “allievi” lo spingera’ a convincere il direttore del carcere a portare la compagnia di detenuti ad esibirsi al di fuori delle mura del penitenziario. Una storia di redenzione e di riscatto attraverso l’arte che e’ l’ideale per cominciare l’anno con ottimismo.

ATTESA KUSA 60%

L’Arte come definitiva espressione di libertà applicata alla pena carceraria che diventa per davvero strumento rieducativo e di reintegrazione. Sicuramente Grazie Ragazzi è uno di quei progetti italiani, visto anche le tematiche che affronta, da non sottovalutare.

ATTESA WELTALL 60%