COMA COSE 2 settembre in concerto a Lignano Sabbiadoro

Domani i Coma Cose, il duo musicale che ha emozionato tutti all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “L’Addio”, saranno in concerto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e chiuderanno la rassegna Nottinarena, organizzata da FVG Music Live e VignaPR. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Inizio concerto ore 21:00.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma Cose dal 2017 sono il duo più interessante della scena musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” che oltre ai primi passaggi radiofonici gli ha fatto fare un centinaio di concerti in un anno. Poi, nel 2019, sono arrivati il disco d’esordio “Hype Aura” e il primo tour sold out nei club, le prime certificazioni con “Post Concerto” disco d’oro e “Mancarsi” disco di Platino, fino all’esplosione definitiva grazie alla partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, dove hanno incantato con il brano Fiamme negli occhi e l’uscita dell’album “Nostralgia” che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti.

Sei anni dopo il duo milanese colleziona Dischi di platino, conquista milioni di streams sulle piattaforme, si lancia a modo suo nella mischia dei tormentoni con “Agosto morsica” e macina chilometri on the road girando l’Italia in lungo e in largo con il “Summer tour”, che domani farà tappa in Friuli, terra natia di Francesca “California”.

In questo tour stanno dimostrando che il progetto non ha perso neppure un briciolo di quell’attitudine naïf degli esordi, rivendicano la loro autenticità e la loro genuinità sul palco, con uno show semplice ed essenziale, scarno, dove al centro di tutto ci sono le canzoni che il pubblico non vede l’ora di cantare.