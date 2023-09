In Carnia 7 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Oltre 60 veicoli controllati e 7 patenti ritirate, è questo il bilancio di una specifica attività di controllo stradale svolta dal Corpo di polizia locale della Comunità di montagna della Carnia nella notte fra venerdì 25 agosto e sabato 26 agosto nei comuni di Tolmezzo e Villa Santina.

Numerosi i posti di controllo istituiti lungo le principali vie di accesso agli abitati per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica: sette i conducenti risultati positivi alla prova dell’etilometro con un tasso alcoolemico da uno a tre volte superiore al limite consentito. Oltre alla sanzione pecuniaria, alle decurtazione dei punti della patente e il ritiro della stessa, per alcuni di loro è scattata la segnalazione penale avendo accertato tassi alcolici superiori allo 0.8g/l.

A tutti i conducenti, la maggior parte di loro di età inferiore ai 30 anni, di cui 5 residenti nell’area carnica, è stata ritirata la patente di guida in attesa che la Prefettura o la sentenza di condanna definitiva determini il periodo di sospensione della stessa.

L’attività di controllo, che verrà sicuramente ripetuta, è volta a prevenire l’incidentalità notturna visto che chi si mette alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall’abuso di sostanze alcoliche o legate all’uso di sostanze stupefacenti costituisce un serio pericolo per sé stesso e soprattutto per gli altri.