Come cambia la circolazione stradale per Udine Sotto le Stelle

Questa sera, venerdì 13 maggio, al via Udine sotto le stelle.

Si comunica che, in occasione della manifestazione “Udine sotto le stelle” la circolazione del centro cittadino verrà modificata.

Nello specifico, dalle ore 18.30 di venerdì 13 MAGGIO alle ore 00.30 di sabato 14 maggio e dalle 18.30 di sabato 14 maggio alle ore 00.30 di lunedì 16 maggio in via Poscolle, nel tratto compreso tra via Zanon/del Gelso e p.le XXVI Luglio/Marangoni/Ledra nel tratto tra via del Gelso e via Canciani nonché in via del Freddo e in via del Gelso corsia est saranno istituiti il “Divieto di Transito” e il “Divieto di Fermata” per ogni categoria di veicoli, nei tratti interessati dalle occupazioni.

Il traffico verrà di conseguenza deviato lungo i seguenti percorsi:

– via Zanon lungo via del Gelso (ovvero Poscolle Est/Canciani/XX Settembre);

– via Grazzano in immissione su piazza Garibaldi verso via Cussignacco o Crispi;

– via Crispi in immissione su piazza Garibaldi verso via Cussignacco;

– via Battisti in immissione su piazza Garibaldi verso via Cussignacco/Crispi;

– via Del Sale/Del Gelso (ZTL) verso piazza Garibaldi direzione Cussignacco/Crispi;

– via Del Gelso, il traffico residuale o quello diretto verso il Centro Storico, proveniente da piazza Garibaldi verrà deviato verso via Canciani (piazza XX Settembre);

– via Brenari, l’accesso e l’uscita (con transito consentito esclusivamente ai frontisti) saranno consentiti da via Grazzano;

– vicolo Raddi, accesso inibito salvo per situazioni di emergenza (lungo la corsia che a tale scopo verrà mantenuta libera in via Poscolle);

– via Del Freddo, accesso inibito salvo per situazioni di emergenza (lungo la corsia che a tale scopo verrà mantenuta libera in via Poscolle);

– via Rivis, l’accesso e l’uscita (con transito consentito esclusivamente ai frontisti) saranno consentiti dall’intersezione con via Quintino Sella;

In via Magrini, via Muratti e vicolo Gorgo saranno istituiti il “Divieto di Transito” e il “Divieto di Fermata” per ogni categoria di veicoli, nei tratti interessati dalle occupazioni. Saranno inoltre apposti segnali indicanti “via Poscolle chiusa al traffico” in prossimità delle intersezioni afferenti la stessa via Poscolle.

In via Manzoni sarà sospesa la corsia riservata a bus/taxi/polizia consentendo in tal modo il transito lungo la corsia est a ogni categoria di veicolo;

In via Grazzano, in prossimità di via Della Cisterna, sarò istituito il “Divieto di Fermata” per ogni categoria di veicoli al fine di consentire l’agevole svolta dei bus urbani.

Saranno posizionare barriere fisiche alle seguenti intersezioni:

• Poscolle/Marangoni/XXVI Luglio/Ledra;

• Poscolle/Zanon/del Gelso;

• Viola/Magrini/Gorgo;

• Viola/Magrini/Muratti;

• Poscolle/Zanon/del Gelso.

Dette barriere dovranno comunque garantire l’accessibilità ai mezzi di soccorso lungo quelle indicate come corsie d’emergenza.

L’accessibilità a via Poscolle per i mezzi di emergenza/soccorso e frontisti (possessori di garage o aree private destinate alla sosta veicolare) sarà sempre garantita dal varco Poscolle/XXVI Luglio/Marangoni o da quello Poscolle/Zanon/Del Gelso (corsia cinema centrale). per il tratto Poscolle/Canciani/XX Settembre/Battisti dal varco Poscolle/Del Gelso.

Sarà consentita, altresì, da piazza Garibaldi, l’accessibilità veicolare per l’Hotel Astoria.

Le linee di TPL delle vie interessare dall’eventi saranno deviate, con conseguente sospensione delle fermate. Lungo i nuovi (o ordinari) percorsi potranno essere istituite fermate provvisorie.