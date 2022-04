Copertura fibra a Udine: si allarga la platea

Ad oggi, in Italia, il numero di utenti connessi alla rete Internet è sempre più elevato. I progressi effettuati negli ultimi anni sono buoni, dopo le preoccupazioni degli anni scorsi: si parlava di una lenta diffusione di Internet. Un esempio pratico dei progressi compiuti è rappresentato dall’area. Il comune capoluogo e la provincia sono ampiamente coperti dalla rete in fibra ottica. Mentre la connessione FTTC raggiunge il 100% delle abitazioni, la connessione FTTH ne raggiunge solamente il 56%. Gli utenti che possono godere di questo tipo di fibra, hanno la possibilità di raggiungere velocità di download che si attestano tra i 100 e i 1000 mega. L’ADSL, invece, copre il 100% del territorio comunale. Occorre sottolineare che la copertura del comune viene anche condizionata dalle aree rurali e poco abitate che lo compongono. Stando ai dati della piattaforma Facile.it ad aprile 2022 si registra una copertura pari al 62.45% per la fibra a 100 Mb/s e del 100% per la fibra a 30 Mb/s.

JustSpeed: un brand all’avanguardia per i clienti



La fibra ottica di JustSpeed, brand del Gruppo Linkem lanciato sul nel 2021, garantisce una connessione ultraveloce, capace di raggiungere i 2.5 Gb/s in download e i 300 Mb/s in upload, senza limiti di traffico e con una tecnologia FTTH-GPON. Grazie a brand come JustSpeed, i clienti hanno a loro disposizione dei servizi efficienti e totalmente all’avanguardia. Per i primi 6 mesi, anziché i 29,90€ che il cliente pagherà dal settimo mese in poi, il costo della fibra ultraveloce di JustSpeed sarà di 19,90€ al mese. Inoltre, in seguito all’attivazione della connettività, grazie al servizio opzionale Just Premium, un tecnico specializzato ottimizzerà e rinominerà le reti Wi-Fi, verificherà il corretto funzionamento del servizio e collegherà alla rete JustSpeed un massimo di 5 dispositivi smart. Dopo il 02/05/2022, data di scadenza oltre la quale Just Premium non sarà più un servizio opzionale gratuito, il cliente pagherà 69,90€ una tantum. Il cliente potrà contare su un’assistenza operativa 7 giorni su 7 e su un’assoluta trasparenza da parte del brand. L’utente riceverà il modem in comodato d’uso gratuito, senza spese aggiuntive per navigare in Wi-Fi ad altissima velocità. La copertura del servizio offerto da JustSpeed è crescente, tanto che i comuni italiani raggiunti sono, ad oggi, oltre 2.100.

La tecnologia FTTH

La tecnologia FTTH che caratterizza la fibra ottica di JustSpeed indica “Fiber To The Home”, ovvero una fibra che arriva direttamente nell’abitazione del cliente. Molte abitazioni sono caratterizzate dalla connessione FTTC, ossia la “Fiber To The Cabinet”. Quest’ultima non arriva direttamente a casa del cliente, ma si ferma al marciapiede o all’armadio ripartitore che si trova in strada. Le caratteristiche di questo tipo di connessione, inoltre, sono dedicate a tutte le strutture che usufruiscono di una connessione dati nella tua stessa zona. La fibra FTTH offerta da JustSpeed offre ai clienti la possibilità di godere di una trasmissione dei dati decisamente più veloce, garantendo delle soluzioni di connettività decisamente più efficienti, che permetteranno streaming e sessionin di gaming on line fluide e senza interruzioni.