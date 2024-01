Coppa del Mondo U20 a Udine. Nel fioretto individuale vincono l’azzurra Gabola e il cinese Zeng

.

La terza delle quattro giornate dedicate alla Coppa del Mondo Under 20 di scherma alla Fiera di Udine ha segnato l’inizio del programma di fioretto. Dopo i 3 ori azzurri nella spada, oggi i padiglioni 6 e 7 hanno ospitato 450 atleti tra fiorettiste e fiorettisti per le prove individuali. Italia e Cina si sono divise la posta in palio.

Nella gara maschile, la prima a concludersi, il successo è andato Zhaorang Zeng, numero tre del ranking mondiale, che ha dominato la competizione vincendo al mattino tutti gli assalti del girone e non andando mai in difficoltà negli incontri del tabellone ad eliminazione diretta, conclusi con il derby di semifinale vinto su Mianyue Zhao per 15-11 e con la finale che lo ha visto superare l’inglese, classe 2006, David Sosnov con lo stesso punteggio. L’altra medaglia di bronzo è andata allo slovacco Arpad Fazekas che nei quarti aveva avuto la meglio sul livornese Gregorio Isolani, il migliore degli italiani al settimo posto.

Nella gara femminile, la piemontese Letizia Gabola, che non partiva con i favori del pronostico, ha conquistato il suo primo podio e la sua prima vittoria in Coppa del Mondo Under 20 superando in finale per 15-12 la cinese Ziyi Xu, ancora Under 17 e non classificata nel ranking internazionale, quindi alla prima gara fuori dai confini del suo Paese. In semifinale Letizia Gabola aveva superato nel derby azzurro la diciasettenne romana Ludovica Franzoni, costretta al ritiro per un problema alla mano. Oro e bronzo, quindi, per l’Italia. L’altro bronzo è andato alla francese Pauline Le Chanjour.

Domani – Termina domani la 18a edizione della Coppa del Mondo Under 20 di Udine. In pedana le squadre di fioretto. Nella gara femminile Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna – oggi finite lontano dal podio – guardano tutte le altre squadre dall’alto del primo posto del ranking e delle due nette affermazioni nelle prove precedenti di Istanbul e Bangkok e avranno in Polonia, Francia e Romania le avversarie più temibili. Nel fioretto maschile, assenti gli Stati Uniti in testa al ranking, l’Italia – seconda e due volte d’argento, proprio dietro gli americani – partirà con la prima testa di serie del seeding. Mattia De Cristofaro, Federico Greganti, Matteo Iacomoni e Gregorio Isolani avranno come rivali più ostici Francia, Ungheria e Slovacchia.

Medagliere – L’Italia saldamente in testa con tre ori, un argento e un bronzo, seguita dalla Cina con un oro, tre argenti e un bronzo; terza l’Ungheria con 1 oro e due bronzi.

