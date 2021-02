Coronavirus Piemonte, 807 nuovi casi e 31 morti: il bollettino

Sono 807 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti, di cui 2 oggi. La percentuale dei nuovi contagi è pari al 4,6% dei 17.449 tamponi eseguiti, di cui 10.327 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 300 (37,2%). I casi sono 153 di screening, 426 contatti di caso, 228 con indagine in corso, 32 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 63 in ambito scolastico e 712 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 230.030, di cui 20.533 Alessandria, 11.963 Asti, 7.929 Biella, 31.590 Cuneo, 18.053 Novara, 120.168 Torino, 8556 Vercelli, 8253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1163 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1822 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 143( -4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.065( – 27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.805. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.565.179 (+ 17.449 rispetto a ieri), di cui 1.043.567risultati negativi.

Il totale è ora di 8.951 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.354Alessandria, 581 Asti, 371 Biella, 1.052 Cuneo, 743 Novara, 4.069 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 209.066 (+798 rispetto a ieri), 18.248 Alessandria, 10.771 Asti,7169Biella, 29.171 Cuneo, 16.383 Novara, 109.256Torino, 7.804 Vercelli, 7.532 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.068 extraregione e 1.664 in fase di definizione.